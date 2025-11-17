Калининград даёт малому бизнесу зелёный свет: как изменится налоговая нагрузка

Исполнительные власти Калининградской области предложили внедрить с 1 января 2026 года автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН). Эта инициатива была озвучена в сообщении областного правительства.
Законопроект был обсуждён 17 ноября депутатами постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам в Законодательном собрании. Целью законопроекта является улучшение условий ведения бизнеса для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Специальный налоговый режим будет доступен малым предпринимателям, соответствующим определённым требованиям:
Налогоплательщики, выбравшие объект налогообложения "доходы", будут уплачивать налог по ставке 8%. Если выбрано "доходы минус расходы", ставка составит 20%. Бизнес освобождается от уплаты НДС и взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование.
Основные преимущества АУСН заключаются в автоматическом расчёте налогов и значительном сокращении отчётности. Налогоплательщики не обязаны вести книгу учёта доходов и расходов, предоставлять налоговые декларации или самостоятельно рассчитывать налог. Все расчёты будут производиться автоматически на основе банковских данных.
Ближайшее заседание Законодательного собрания Калининградской области запланировано на 19 ноября, сообщает ТАСС.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.