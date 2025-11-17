Калининград даёт малому бизнесу зелёный свет: как изменится налоговая нагрузка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Экономика

Исполнительные власти Калининградской области предложили внедрить с 1 января 2026 года автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН). Эта инициатива была озвучена в сообщении областного правительства.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

 Обсуждение законопроекта

Законопроект был обсуждён 17 ноября депутатами постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам в Законодательном собрании. Целью законопроекта является улучшение условий ведения бизнеса для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

 Критерии для участия

Специальный налоговый режим будет доступен малым предпринимателям, соответствующим определённым требованиям:

  • максимальная численность сотрудников — 5 человек;
  • годовой доход не должен превышать 60 млн рублей;
  • остаточная стоимость основных средств ограничена 150 млн рублей;
  • расчётные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках;
  • заработная плата выплачивается исключительно в безналичной форме.

 Налоговые ставки

Налогоплательщики, выбравшие объект налогообложения "доходы", будут уплачивать налог по ставке 8%. Если выбрано "доходы минус расходы", ставка составит 20%. Бизнес освобождается от уплаты НДС и взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование.

 Преимущества нового режима

Основные преимущества АУСН заключаются в автоматическом расчёте налогов и значительном сокращении отчётности. Налогоплательщики не обязаны вести книгу учёта доходов и расходов, предоставлять налоговые декларации или самостоятельно рассчитывать налог. Все расчёты будут производиться автоматически на основе банковских данных.

 Следующее заседание Заксобрания

Ближайшее заседание Законодательного собрания Калининградской области запланировано на 19 ноября, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
