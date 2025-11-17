Почему цены на еду растут быстрее инфляции? Данные статистики и реальность

Продуктовая инфляция превышает общую — кандидат экономических наук Кульбака

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила на правительственном часе в Госдуме, что за последние десять лет рост цен на основные продукты в России не превышал уровень общей инфляции.

Однако, по её словам, в последние годы наблюдается устойчивый рост себестоимости продукции из-за удорожания техники, энергоресурсов, логистики и других факторов.

Мнение экспертов

Эксперт рынка ретейла Андрей Карпов отметил, что цены на продукты колеблются. Например, яйца подорожали на 300%, что вряд ли учтено в статистических данных. Он подчеркнул, что Росстат часто использует минимальные значения для оценки, что может исказить реальную картину. По его словам, торговые сети стараются удерживать цены, но в целом ситуация такова, что большинство категорий продуктов подорожали быстрее, чем инфляция, пишет "Царьград".

Данные по инфляции

Кандидат экономических наук Николай Кульбака обратил внимание на данные Росстата, указав, что в 2022 году официальная инфляция составляла 11,9%, но большинство продуктов подорожало больше. Например, молоко — на 15%, сметана — на 14,4%, конфеты — на 23%.

Сравнение с 2023 годом

В 2023 году ситуация сохранилась: официальная инфляция составила 7,4%, но мясные продукты и овощи значительно подорожали. Например, курятина на 29%, яйца — на 64%, капуста белокочанная — на 40,5%.

Негативные последствия для граждан

Кульбака отметил, что в России продуктовая инфляция превышает общую инфляцию примерно на 5 процентных пунктов, что особенно сильно затрагивает малообеспеченные слои населения, такие как пенсионеры, которые тратят большую часть дохода на питание.