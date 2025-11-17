Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перед зимой барбарису требуется санитарная обрезка и защита корней
Оксана Самойлова опровергла слухи об изменах Джигана
Высокая температура и холодное масло дают хрустящее тесто для галеты — кулинары
Упрощённую систему налогов введут в Калининграде со следующего года — депутаты
Сапоги названы лучшим сочетанием для миди-юбок зимой — стилисты
Симптомы нового штамма H5N5 у человека описал вирусолог
Ошибки при выборе комнаты для ребёнка выявили дизайнеры
Озеро Восток сохраняет изолированную экосистему
Миф о несчастье от чёрных кошек опровергнут данными ветврача Филиппо Пачоретти

Почему цены на еду растут быстрее инфляции? Данные статистики и реальность

Продуктовая инфляция превышает общую — кандидат экономических наук Кульбака
2:07
Экономика

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила на правительственном часе в Госдуме, что за последние десять лет рост цен на основные продукты в России не превышал уровень общей инфляции.

Набрюдение за ростом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набрюдение за ростом

Однако, по её словам, в последние годы наблюдается устойчивый рост себестоимости продукции из-за удорожания техники, энергоресурсов, логистики и других факторов.

Мнение экспертов

Эксперт рынка ретейла Андрей Карпов отметил, что цены на продукты колеблются. Например, яйца подорожали на 300%, что вряд ли учтено в статистических данных. Он подчеркнул, что Росстат часто использует минимальные значения для оценки, что может исказить реальную картину. По его словам, торговые сети стараются удерживать цены, но в целом ситуация такова, что большинство категорий продуктов подорожали быстрее, чем инфляция, пишет "Царьград".

Данные по инфляции

Кандидат экономических наук Николай Кульбака обратил внимание на данные Росстата, указав, что в 2022 году официальная инфляция составляла 11,9%, но большинство продуктов подорожало больше. Например, молоко — на 15%, сметана — на 14,4%, конфеты — на 23%.

Сравнение с 2023 годом

В 2023 году ситуация сохранилась: официальная инфляция составила 7,4%, но мясные продукты и овощи значительно подорожали. Например, курятина на 29%, яйца — на 64%, капуста белокочанная — на 40,5%.

 Негативные последствия для граждан

Кульбака отметил, что в России продуктовая инфляция превышает общую инфляцию примерно на 5 процентных пунктов, что особенно сильно затрагивает малообеспеченные слои населения, такие как пенсионеры, которые тратят большую часть дохода на питание.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Средняя продолжительность жизни городского воробья составляет 6 лет
Домашние животные
Средняя продолжительность жизни городского воробья составляет 6 лет
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Перед зимой барбарису требуется санитарная обрезка и защита корней
Оксана Самойлова опровергла слухи об изменах Джигана
Высокая температура и холодное масло дают хрустящее тесто для галеты — кулинары
Упрощённую систему налогов введут в Калининграде со следующего года — депутаты
Сапоги названы лучшим сочетанием для миди-юбок зимой — стилисты
Симптомы нового штамма H5N5 у человека описал вирусолог
Ошибки при выборе комнаты для ребёнка выявили дизайнеры
Озеро Восток сохраняет изолированную экосистему
Миф о несчастье от чёрных кошек опровергнут данными ветврача Филиппо Пачоретти
В Сочи построили санаторий Кристалл по проекту архитектора Амирова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.