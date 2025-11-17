Ценовые ножницы на рынке шин: кто и как подрывает экономику производителей ЕАЭС

Импортёров шин из стран Азии обвинили в демпинге — предприятия из стран СНГ

Ведущие предприятия шинной промышленности СНГ, включая Нижнекамский завод грузовых шин, выразили обеспокоенность в связи с практикой демпинга, применяемой поставщиками из Вьетнама и Таиланда.

Склад автомобильных шин

Этот вопрос рассматривается департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В поле зрения регулятора также попали производители из Китая, пишут Известия.

Инициатива расследования и поддержка регулятора

С жалобами в ЕЭК обратились "Белшина" (Белоруссия), "Омскшина", "Кордиант" и Нижнекамский завод грузовых шин, утверждая, что недобросовестная ценовая политика азиатских компаний наносит ущерб экономике стран Евроазиатского сотрудничества. Алтайский шинный комбинат и Tengri Tyres (Казахстан) поддержали идею проведения проверки деятельности азиатских поставщиков.

Демпинговые цены и их влияние на рынок ЕАЭС

ЕЭК исследовала цены на шины с посадочным диаметром от 17,5 до 24,5 дюйма и индексом нагрузки выше 115, предназначенные для грузового транспорта. Согласно документам комиссии, в России тайские шины продавались на 24,17% дешевле рыночной стоимости, вьетнамские — на 19,59%, а китайские — на 29,64%. В результате, прибыль производителей ЕАЭС на внутреннем рынке упала на 78%, а рентабельность производства — на 80%. Объем производства в регионе снизился на 14%, а запасы готовой продукции выросли на 19%.

Возможные меры и контекст ситуации

ЕЭК планирует детально изучить ситуацию и принять решение о возможных мерах в отношении импорта шин из Вьетнама и Таиланда, включая введение пошлин. Недавно генеральный директор Ikon Tyres Андрей Пантюхов отметил, что российский шинный рынок переживает сложный период из-за падения продаж автомобилей, больших запасов летних шин и снижения потребительской активности.