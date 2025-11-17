Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смесь соды, уксуса и лимона позволяет отбелить пожелтевшую сантехнику
Родители чуть не назвали Полину Гагарину другим именем
Тревожные сигналы кошек часто игнорируются людьми по данным Аделаиды
Право не платить за повреждённый товар без вины подтвердил юрист Арифулин
Недостаток калорий вызывает слабость и замедляет прогресс тренировок
Суд в Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры — юристы
Причины недовольства игрой сборной России объяснил комментатор Орлов
Физическая активность влияет на биологический возраст — ученые
Контроль расходов повышает финансовую стабильность семей — экономисты

Ценовые ножницы на рынке шин: кто и как подрывает экономику производителей ЕАЭС

Импортёров шин из стран Азии обвинили в демпинге — предприятия из стран СНГ
2:18
Экономика

Ведущие предприятия шинной промышленности СНГ, включая Нижнекамский завод грузовых шин, выразили обеспокоенность в связи с практикой демпинга, применяемой поставщиками из Вьетнама и Таиланда.

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Этот вопрос рассматривается департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В поле зрения регулятора также попали производители из Китая, пишут Известия.

Инициатива расследования и поддержка регулятора

С жалобами в ЕЭК обратились "Белшина" (Белоруссия), "Омскшина", "Кордиант" и Нижнекамский завод грузовых шин, утверждая, что недобросовестная ценовая политика азиатских компаний наносит ущерб экономике стран Евроазиатского сотрудничества. Алтайский шинный комбинат и Tengri Tyres (Казахстан) поддержали идею проведения проверки деятельности азиатских поставщиков.

Демпинговые цены и их влияние на рынок ЕАЭС

ЕЭК исследовала цены на шины с посадочным диаметром от 17,5 до 24,5 дюйма и индексом нагрузки выше 115, предназначенные для грузового транспорта. Согласно документам комиссии, в России тайские шины продавались на 24,17% дешевле рыночной стоимости, вьетнамские — на 19,59%, а китайские — на 29,64%. В результате, прибыль производителей ЕАЭС на внутреннем рынке упала на 78%, а рентабельность производства — на 80%. Объем производства в регионе снизился на 14%, а запасы готовой продукции выросли на 19%.

Возможные меры и контекст ситуации

ЕЭК планирует детально изучить ситуацию и принять решение о возможных мерах в отношении импорта шин из Вьетнама и Таиланда, включая введение пошлин. Недавно генеральный директор Ikon Tyres Андрей Пантюхов отметил, что российский шинный рынок переживает сложный период из-за падения продаж автомобилей, больших запасов летних шин и снижения потребительской активности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Домашние животные
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Право не платить за повреждённый товар без вины подтвердил юрист Арифулин
Недостаток калорий вызывает слабость и замедляет прогресс тренировок
Суд в Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры — юристы
Причины недовольства игрой сборной России объяснил комментатор Орлов
Физическая активность влияет на биологический возраст — ученые
Контроль расходов повышает финансовую стабильность семей — экономисты
Эфирные масла помогают снизить заметность седины — дерматологи
Региональные различия Мексиканской кухни описала трэвел-блогер Ершова
Bond Bug стал реальной базой для лэндспидера Скайуокера
Модели показали исчезновение сезонов без Луны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.