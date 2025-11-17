Тепловой удар по Нарве: ремонт на электростанции обернулся катастрофой для кошельков горожан

Жители Нарвы в шоке от счетов, жалуются на холодные батареи — ERR

Компания Enefit вывела в ремонт энергоблок Балтийской электростанции, что привело к исчезновению недорогого отопления у жителей Нарвы, пишет EADaily.

Первые счета за отопление шокировали людей, вызвав недовольство из-за общего повышения цен на жизнь, сообщает ERR.

Жалобы граждан

Местные жители сообщают, что батареи едва тёплые, а счета за отопление уже внушительные.

Они долго привыкали к относительно низким тарифам на тепло. Однако рост стоимости квот на выброс CO2 вынудил производителя тепла, Enefit, пересмотреть свою стратегию.

Проблемы с электростанцией

Из-за ремонта 11-го энергоблока, который обеспечивает низкие тарифы, ситуация не изменится до января. Долгосрочные решения, такие как строительство биокотельной, обещают только через три года.