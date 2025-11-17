Кто заплатит за нефть? Казахстан ведёт охоту на Eni и её подрядчиков из-за $15 млн

Казахстан требует возмещения ущерба с Eni — Bloomberg

Астана добивается взыскания 15 миллионов долларов с процентами с ряда предприятий и физлиц, обвиняемых в коррупционных действиях, связанных с разработкой нефтяных площадей подразделениями итальянской Eni SpA.

Судебные инстанции Швейцарии

Казахстан, обратившись в судебные инстанции Швейцарии, стремится усилить давление на нефтяной консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), управляющий проектом, с целью укрепления своей позиции в международном арбитраже. Правительство предпринимало схожие попытки раскрытия информации за рубежом, однако с переменным успехом.

Начиная с 2023 года, страна настаивает на возмещении убытков в рамках двух международных арбитражных процессов против крупных нефтяных корпораций, включая Shell, Exxon Mobil Corp., TotalEnergies SE и Eni, в связи с превышением расходов, задержками и предполагаемыми нарушениями на месторождениях Карачаганак и Кашаган. Астана запросила компенсацию в размере 166 миллиардов долларов, главным образом за упущенную выгоду от продажи нефти. Судебные разбирательства проходили в США и Италии.

Нелегальные схемы

В судебных документах, представленных в американском суде, Казахстан утверждает, что подрядчики, оказывающие услуги Eni в стране, "организовали нелегальную схему" для заключения контрактов по завышенным ценам. Власти страны заявили, что один контракт подвергся 11 изменениям, увеличив свою стоимость с 88 до 490 миллионов долларов. В 2017 году итальянский суд признал виновными в коррупции нескольких подрядчиков, не затрагивая Eni.

В свою очередь, Eni утверждает, что обвинения основаны на расследовании, в результате которого компания была полностью оправдана, и считает претензии к ней необоснованными. North Caspian Operating Co. заявляет о своей деятельности в рамках соглашения с Казахстаном, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.