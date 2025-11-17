Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Интернет-гигант открывает витрину для машин: как союз Ford и Amazon переписывает правила игры

Ford запустил продажу подержанных авто на Amazon Autos по данным Ford
Экономика

Новый шаг Ford в сторону онлайн-торговли оказался настолько заметным, что уже в первый же день повлиял на котировки известных интернет-ритейлеров автомобилей. Инвесторы отреагировали быстро: акции Carvana снизились, бумаги CarMax тоже просели. Причина проста — автогигант объявил о начале сотрудничества с Amazon, и теперь сертифицированные машины Ford можно будет искать и покупать прямо через знакомый интерфейс крупнейшей в мире e-commerce-площадки.

Крупный план менеджера по продажам
Фото: Desingned by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный план менеджера по продажам

Производитель сообщил, что его подержанные автомобили программы Blue Advantage появятся на Amazon Autos. Покупателям достаточно открыть каталог, изучить варианты, оформить кредит и буквально добавить выбранный транспорт в корзину — функция, которую миллионы людей используют ежедневно. Проект начнёт работу в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Далласе, позже будет развернут по всей стране. Из 2 800 дилерских центров Ford около 200 уже выразили желание подключиться.

"Это делает Ford вторым автопроизводителем, который достигает клиентов через платформу Amazon, после Hyundai Motor", — заявил представитель Ford.

Что важно — Ford использует площадку исключительно для реализации подержанных авто, в то время как Hyundai через Amazon продаёт новые машины. Все автомобили из онлайн-корзины покупатель будет забирать через дилеров, которые участвуют в программе. Переход к цифровым продажам ускорился: всё больше людей хотят выбирать авто так же легко, как смартфоны, шины или аксессуары. Это создает дополнительное давление на компании, привыкшие быть лидерами интернет-рынка подержанных машин.

Как меняется рынок: основные факты

Партнёрство Ford и Amazon — пример того, как крупные производители перестраивают традиционные модели продаж. Онлайн-платформы становятся важной частью процесса выбора и покупки — от электромобилей до бензиновых седанов, от страховки до комплектов зимней резины. У потребителей появляется больше прозрачности, а у дилеров — новые способы взаимодействия с покупателями.

Советы шаг за шагом: как выбрать подержанный автомобиль онлайн

  1. Определите бюджет и тип авто (кроссовер, седан, электромобиль).

  2. Сравните предложения разных платформ: сайт дилера, крупные маркетплейсы.

  3. Изучите программу сертификации. У Ford Blue Advantage — расширенные проверки и гарантия.

  4. Используйте кредитные калькуляторы и онлайн-страховки, чтобы заранее понимать итоговую стоимость.

  5. Проверяйте историю автомобиля через сервисы.

  6. Оформляйте сделку только через официальные площадки, избегая посредников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупать авто без проверки пробега.
    Последствие: риск скрытых поломок.
    Альтернатива: отчёты AutoCheck.

  2. Ошибка: оплачивать машину через сомнительные сервисы.
    Последствие: потеря денег.
    Альтернатива: официальные сайты дилеров.

Плюсы и минусы перехода на онлайн-покупку авто

Плюсы Минусы
Удобный поиск и сравнение Ограниченная возможность осмотра
Прозрачные условия кредитования Региональные ограничения
Экономия времени Риск зависимости от качества цифровых сервисов
Доступ к сертифицированным авто Возможные задержки выдачи

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль через интернет?
Оцените бюджет, сравните предложения на нескольких площадках, проверьте историю машины и выбирайте сертифицированные варианты.

Сколько стоит сертифицированный автомобиль Ford Blue Advantage?
Цена зависит от пробега, модели и года выпуска, но обычно немного выше, чем у обычных подержанных автомобилей благодаря гарантии и проверкам.

Интересный факт

• Первые покупки автомобилей онлайн появились ещё в конце 1990-х, но массовыми стали только после 2020 года.

Исторический контекст

  1. Появление Carvana и CarMax сделало онлайн-формат массовым.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
