Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов

Спрос на российскую нефть снизился после санкций США по данным Argus Media
4:19
Экономика

Российский рынок нефти переживает непростый период: ключевой экспортный сорт Urals резко подешевел, обновив минимум почти за три года. Инвесторы и трейдеры внимательно следят за изменениями, потому что на ситуацию накладываются и геополитические факторы, и предстоящие санкции, которые способны изменить расстановку сил на международном нефтяном рынке. На фоне пониженного спроса и осторожного поведения покупателей российские баррели продаются со значительными скидками, а страны-импортёры всё активнее рассматривают альтернативные источники сырья.

Женский инженер стоит рядом с насосами
Фото: Desingned by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женский инженер стоит рядом с насосами

Динамика цен и влияние санкций

К концу прошлой недели котировки Urals в порту Новороссийска опустились до 36,61 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с марта 2023 года и заметный сигнал об изменении настроений среди покупателей. Сходная картина наблюдалась и в балтийских портах: по данным Argus Media, в регионе также фиксировалось существенное снижение стоимости, хотя уже в пятницу цены немного восстановились.

На падение спроса повлияла новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа внесла "Роснефть" и "Лукойл" в санкционный список. Эти ограничения вступают в силу через считаные дни, а потому зарубежные покупатели начали адаптироваться заранее. Китайские, индийские и турецкие НПЗ уже приостанавливают закупки и пробуют другие варианты поставок, что усиливает давление на российскую нефть.

Как формируются скидки и почему они растут

По оценкам Argus, средний дисконт на Urals в Черноморье и на Балтике увеличился до 23,52 доллара по отношению к Brent — максимального значения с июня 2023 года. Скидка стала своеобразным маркером: чем она выше, тем более осторожно покупатели относятся к рискам, связанным с импортом российского сырья.

Ситуация выглядит так, что даже после доставки баррелей в Индию и Китай Urals торгуется на несколько долларов дешевле Brent. И это без учёта логистических расходов, которые для импортёров традиционно значимы. Таким образом, выгода от покупки Urals уменьшается, что дополнительно снижает её конкурентоспособность.

Что происходит с международным спросом

Санкционная политика США вызывает у покупателей опасения. С одной стороны, НПЗ не готовы рисковать логистическими цепочками и финансированием; с другой — им важно обеспечить стабильные поставки. Поэтому они начинают диверсифицировать закупки, обращая внимание на нефть из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Такая перестройка редко проходит быстро: нефтяные контракты, как правило, заключаются заранее, а перерабатывающим мощностям требуется время, чтобы адаптироваться под иное сырьё. Но нынешняя динамика показывает, что даже крупные покупатели готовы менять стратегии, если геополитические риски растут.

Плюсы и минусы текущих условий для покупателей

Плюсы Минусы
Низкая цена Urals Высокие риски санкций
Возможность экономии для гибких компаний Логистическая неопределённость
Больший выбор поставщиков Необходимость модернизации оборудования под новые сорта

Мифы и правда

• Миф: санкции полностью остановят экспорт Urals.
Правда: поставки сохранятся, но их структура и объёмы изменятся.

• Миф: все НПЗ могут легко переключиться на другой сорт нефти.
Правда: переход зависит от оборудования и не всегда проходит быстро.

Интересные факты

  1. Brent используется как ориентир для более чем двух третей мировых контрактов на нефть.

  2. Urals — смесь нескольких сортов, что делает её универсальной, но менее стандартизированной.

Исторический контекст

• 2020: мировой рынок пережил резкое падение цен из-за пандемии и снижения спроса.

