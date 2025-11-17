Немецкий Клондайк под Псковом: как 13 кг золота нашли своё государство

Гражданин Германии пытался провезти 13 кг золота на границе с Россией — таможня

В Псковской области были переданы в доход государства 21 слиток чистейшего золота стоимостью 108 млн рублей, пишет EADaily.

Гражданин Германии пытался провезти эту партию контрабандой. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УФССП России.

Попытка контрабанды

Сотрудники Псковской таможни задержали гражданина Германии на автомобильном пункте пропуска "Шумилкино". Он пытался провезти 21 слиток общим весом более 13 кг. Все слитки имели пробу 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold. Суд вынес решение передать изъятое золото в доход государства.

Неудачная попытка провоза золота

59-летний гражданин Германии был задержан в 2024 году. Он выбрал смелый, но неудачный способ провоза золота через границу. Его автомобиль Mercedes-Benz был остановлен для полного досмотра, в результате которого в тайнике под выдвижной полкой было найдено 12 слитков золота, еще 9 были спрятаны среди личных вещей в дорожной сумке. Общий вес "трофея" превысил 13 килограммов.