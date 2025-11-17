Немецкий Клондайк под Псковом: как 13 кг золота нашли своё государство

В Псковской области были переданы в доход государства 21 слиток чистейшего золота стоимостью 108 млн рублей, пишет EADaily.
Гражданин Германии пытался провезти эту партию контрабандой. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УФССП России.
Сотрудники Псковской таможни задержали гражданина Германии на автомобильном пункте пропуска "Шумилкино". Он пытался провезти 21 слиток общим весом более 13 кг. Все слитки имели пробу 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold. Суд вынес решение передать изъятое золото в доход государства.
59-летний гражданин Германии был задержан в 2024 году. Он выбрал смелый, но неудачный способ провоза золота через границу. Его автомобиль Mercedes-Benz был остановлен для полного досмотра, в результате которого в тайнике под выдвижной полкой было найдено 12 слитков золота, еще 9 были спрятаны среди личных вещей в дорожной сумке. Общий вес "трофея" превысил 13 килограммов.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.