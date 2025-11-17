Советским вкладам дали зелёный свет? Почему не стоит ждать больших выплат

Размеры выплат по вкладам СССР низкие — финансовый омбудсмен Медведев

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев заявил, что существенных компенсаций по советским вкладам не стоит ждать.

В своём комментарии для MoneyTimes он объяснил причины низких сумм и перспективы получения выплаты.

Прежде чем обращаться в банк, наследникам следует собрать пакет документов, подтверждающих право на вклад и родственные связи.

"Нужны доказательства. Скорее всего, речь идёт о наследнике, потому что владельцы этих счетов уже умерли большинство. Надо собрать документы, кто владел, какие родственные связи у того, кто претендует на компенсацию", — говорит эксперт.

По словам эксперта, суммы обесценились из-за множества экономических изменений, а "разумные деньги" были выданы только в 1996 году.

Медведев также подчеркнул, что владельцы "советских" вкладов могут учитывать советы экономистов по оформлению компенсаций, но решение, безусловно, следует принимать самостоятельно.