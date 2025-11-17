Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зарплатный антирекорд: какие профессии в России возглавили список похудевших кошельков

Работники этих сфер в России столкнулись с резким падением доходов в августе — ЕМИСС
Экономика

Анализ данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) показал, что в августе текущего года самые существенные сокращения средних зарплат в России наблюдались у сотрудников инвестиционных фондов и частных детективных агентств.

Деньги

Лидеры по снижению доходов

Наиболее ощутимое снижение доходов в конце летнего периода коснулось работников инвестиционных фондов. Их зарплаты снизились на 37% за год, достигнув 112,9 тысячи рублей. Вторую позицию в антирейтинге занимают частные детективы, чьи заработки уменьшились на четверть и составили 81,2 тысячи рублей.

Другие отрасли с падающими доходами

В первую тройку отраслей с наиболее значительным снижением зарплат входят также специалисты, занимающиеся добычей и обогащением угля и антрацита. Их доходы сократились со 142,3 тысячи до 126,6 тысячи рублей. Заработная плата сотрудников, занятых в производстве газообразного топлива и огнеупорных изделий, уменьшилась примерно на 4%, опустившись до 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей соответственно, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
