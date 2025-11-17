Сотрудничество с Россией станет роковым для стран — президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил своё одобрение законопроекту, находящемуся на рассмотрении в конгрессе, который предусматривает введение строгих ограничительных мер в отношении государств, поддерживающих экономические связи с Российской Федерацией.
Это заявление было сделано им 16 ноября. Он отметил, что Иран с высокой вероятностью может быть включена в список стран, попадающих под действие этих мер, сообщают Известия.
"Меня это устраивает. Республиканцы предлагают законопроект, предусматривающий очень жёсткие санкции для любой страны, ведущей бизнес с Россией, и они могут включить туда Иран", — сообщил Трамп представителям прессы перед своим отбытием из Палм-Бич в Вашингтон.
