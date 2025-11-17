Сотрудничество с Россией станет роковым для стран — президент США Трамп

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Президент США Дональд Трамп выразил своё одобрение законопроекту, находящемуся на рассмотрении в конгрессе, который предусматривает введение строгих ограничительных мер в отношении государств, поддерживающих экономические связи с Российской Федерацией.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Это заявление было сделано им 16 ноября. Он отметил, что Иран с высокой вероятностью может быть включена в список стран, попадающих под действие этих мер, сообщают Известия.

"Меня это устраивает. Республиканцы предлагают законопроект, предусматривающий очень жёсткие санкции для любой страны, ведущей бизнес с Россией, и они могут включить туда Иран", — сообщил Трамп представителям прессы перед своим отбытием из Палм-Бич в Вашингтон.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
