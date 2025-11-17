47% россиян нашли лазейку в кризис: вот как они увеличивают свои доходы

Почти половина опрошенных россиян имеет больше одного источника дохода — аналитики

Почти половина опрошенных граждан России (47%) в 2025 году имели более одного источника дохода. Это рекордный показатель за последние три года, превосходящий результат 2024 года на 16%.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Курьер

Данные получены в результате исследования, проведённого финансовой платформой "Выберу.ру".

Мотивация к дополнительному заработку

Согласно опросу, 29% респондентов искали дополнительный доход для погашения задолженностей. Четверть опрошенных (24%) активно искали подработку на протяжении года с целью компенсации растущих цен на товары и услуги. 19% старались сформировать финансовую "подушку безопасности" на случай сокращений, а 16% брали дополнительную работу из-за неожиданных трат и крупных покупок. 12% респондентов подрабатывали с целью создать инвестиционный портфель или долгосрочные сбережения, пишет Газета.Ru.

Возрастные особенности подработки

Наиболее активны в поиске дополнительного заработка россияне в возрасте от 25 до 40 лет — 43% из них имели постоянную подработку в течение года. Среди респондентов младше 25 лет таких 18%, в основном это студенты и начинающие специалисты, совмещающие несколько видов деятельности. В возрастной группе от 40 до 50 лет подработку имели 24% опрошенных, зачастую в формате фриланса или временных проектов. Среди россиян старше 50 лет дополнительный доход получают только 15%, отдающие предпочтение консультированию и репетиторству.

В исследовании приняли участие жители России в количестве 3000 человек.