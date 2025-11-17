Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Омская область расширила горизонты: экспорт в 3 новые страны покорён

Омская область осуществляет экспортные поставки в 43 страны — губернатор Хоценко
1:13
Экономика

В текущем году агропромышленный сектор Омской области впервые открыл новые направления для экспорта, включая Иорданию, Колумбию и Того.

Зернобобовые
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Зернобобовые

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. С начала года общий объём экспортных поставок составил более 254 миллионов долларов США и охватил 43 государства.

Структура экспорта

Более 80% экспортной продукции приходится на зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также растительные масла и продукты их переработки, включая кондитерские и хлебобулочные изделия, шоколад и напитки. Общий объём экспортированной продукции с начала года превысил 254 миллиона долларов. 

Омская область — крупный аграрный центр

Омская область является одним из ключевых аграрных регионов Сибири. Ежегодно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был зафиксирован рекордный за последние полтора десятилетия урожай, составивший почти 4 млн тонн зерна, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
