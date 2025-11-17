От профицита зерна к мировому лидерству: как Белоруссия планирует покорить продовольственный рынок

Вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко сообщил о планах по экспортированию продовольствия и сельхозпродукции в 2025 году на сумму 9,2 миллиарда долларов.
В прошлом году объём экспорта составил почти 8,5 миллиарда, и в этом году цель — увеличить её на 6% до 106%.
Шулейко также отметил, что урожай зерна, зернобобовых и рапса в этом году превысил 11 миллионов тонн, включая миллион тонн семян рапса. В республике "профицит зерна", что позволяет хозяйствам предлагать свои услуги по продаже.
Президент Александр Лукашенко поставил задачу нарастить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 12 миллиардов долларов в год в течение следующих пяти лет, с конкретной целью в 9,5 миллиарда на 2026 год, пишет РИА Новости.
