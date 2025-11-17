Экономический форсаж: кто поможет России обогнать конкурентов

Эти страны могут стать экономическими партнёрами России — "Вопросы экономики"

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Вопросы экономики", наиболее перспективными странами для заключения соглашения о свободной торговле с Россией являются Монголия, Кения и Турция.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Высокая целесообразность

Анализ, представленный в статье "В поисках торговых партнеров для России: оценка целесообразности заключения соглашений о свободной торговле на основе метода главных компонент", указывает на высокую целесообразность сотрудничества именно с этими государствами.

Поиск новых торговых возможностей

Авторы исследования рассмотрели 39 потенциальных партнеров, представляющих различные регионы мира. В Минэкономразвития подтвердили, что ряд стран, упомянутых в анализе, действительно представляют интерес для России. Особое внимание уделяется государствам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, при этом исключаются страны, относящиеся к категории "недружественных", пишет РБК.