Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Вопросы экономики", наиболее перспективными странами для заключения соглашения о свободной торговле с Россией являются Монголия, Кения и Турция.
Анализ, представленный в статье "В поисках торговых партнеров для России: оценка целесообразности заключения соглашений о свободной торговле на основе метода главных компонент", указывает на высокую целесообразность сотрудничества именно с этими государствами.
Авторы исследования рассмотрели 39 потенциальных партнеров, представляющих различные регионы мира. В Минэкономразвития подтвердили, что ряд стран, упомянутых в анализе, действительно представляют интерес для России. Особое внимание уделяется государствам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, при этом исключаются страны, относящиеся к категории "недружественных", пишет РБК.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.