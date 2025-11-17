Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фастфуд ускоряет развитие сосудистых заболеваний — врачи
Не передавайте коды из СМС при разблокировке номера — операторы
На кухне нельзя ставить ТВ напротив окна и рядом с плитой — дизайнеры
Под церковью в Польше нашли захоронение с необычным слоем смолы — археологи
Популярность видео-тренировок среди россиянок зафиксировала LEVITA
Горечавка становится акцентом в ландшафтных садах
Агар-агар сделает холодец плотным без долгого охлаждения
Сочетание мини-юбки и сапог трендом сезона осени-2025 назвали стилисты
Биологи зафиксировали группы приматов до 800 особей в парке Лопе в Габоне

Экономический форсаж: кто поможет России обогнать конкурентов

Эти страны могут стать экономическими партнёрами России — "Вопросы экономики"
1:02
Экономика

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Вопросы экономики", наиболее перспективными странами для заключения соглашения о свободной торговле с Россией являются Монголия, Кения и Турция. 

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Высокая целесообразность

Анализ, представленный в статье "В поисках торговых партнеров для России: оценка целесообразности заключения соглашений о свободной торговле на основе метода главных компонент", указывает на высокую целесообразность сотрудничества именно с этими государствами.

Поиск новых торговых возможностей

Авторы исследования рассмотрели 39 потенциальных партнеров, представляющих различные регионы мира. В Минэкономразвития подтвердили, что ряд стран, упомянутых в анализе, действительно представляют интерес для России. Особое внимание уделяется государствам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, при этом исключаются страны, относящиеся к категории "недружественных", пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Главная опора Европы рушится, холодные зимы неизбежны — учёные
Наука и техника
Главная опора Европы рушится, холодные зимы неизбежны — учёные
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Последние материалы
Горечавка становится акцентом в ландшафтных садах
Популярность видео-тренировок среди россиянок зафиксировала LEVITA
Сочетание мини-юбки и сапог трендом сезона осени-2025 назвали стилисты
Агар-агар сделает холодец плотным без долгого охлаждения
Биологи зафиксировали группы приматов до 800 особей в парке Лопе в Габоне
Ксения Бородина устроила фотосессию с мужем в Париже
Зоопсихологи: одиночество кошки более 12 часов ведёт к проблемам поведения
Эти страны могут стать экономическими партнёрами России — "Вопросы экономики"
Учёные объяснили, как гены неандертальцев стали частью нас
Иридиевые свечи выдерживают более высокую температуру плавления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.