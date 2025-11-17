Финансовый гороскоп от Скотта Бессента: когда улучшится жизнь американцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глава минфина США Бессент предсказал улучшение жизни американцев
Экономика

Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что граждане США смогут ощутить заметное улучшение своего финансового положения в начале 2026 года, несмотря на нарастающую критику касательно увеличивающейся стоимости жизни.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info
Ожидания пересечения кривых инфляции и доходов

В своем интервью телеканалу Fox News в воскресенье Бессент выразил уверенность в том, что первые шесть месяцев 2026 года будут отмечены замедлением инфляции и значительным подъемом реальных доходов населения. Он подчеркнул, что момент, когда эти две тенденции сойдутся, станет ощутим для каждого американца.

Политическая полемика вокруг цен

Вопрос доступности товаров и услуг, а также роста цен, продолжает оставаться важной темой политических дебатов в Соединенных Штатах. Представители Демократической партии обвиняют администрацию Дональда Трампа в том, что цены на продукты и услуги растут, в то время как сам президент систематически опровергает эти заявления, утверждая, что его экономическая политика ведет к снижению цен, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
