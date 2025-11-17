Финансовый гороскоп от Скотта Бессента: когда улучшится жизнь американцев

Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что граждане США смогут ощутить заметное улучшение своего финансового положения в начале 2026 года, несмотря на нарастающую критику касательно увеличивающейся стоимости жизни.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info Магазин

Ожидания пересечения кривых инфляции и доходов

В своем интервью телеканалу Fox News в воскресенье Бессент выразил уверенность в том, что первые шесть месяцев 2026 года будут отмечены замедлением инфляции и значительным подъемом реальных доходов населения. Он подчеркнул, что момент, когда эти две тенденции сойдутся, станет ощутим для каждого американца.

Политическая полемика вокруг цен

Вопрос доступности товаров и услуг, а также роста цен, продолжает оставаться важной темой политических дебатов в Соединенных Штатах. Представители Демократической партии обвиняют администрацию Дональда Трампа в том, что цены на продукты и услуги растут, в то время как сам президент систематически опровергает эти заявления, утверждая, что его экономическая политика ведет к снижению цен, пишет РИА Новости.