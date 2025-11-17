Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бедность хуже глобального потепления? Билл Гейтс назвал реальные угрозы

Не климат, а бедность и болезни приведут к гибели человечества — Билл Гейтс
0:59
Экономика

Миллиардер Билл Гейтс представил свои размышления о влиянии климатических изменений на будущее человечества. 

Билл Гейтс
Фото: commons.wikimedia.org by REPÚBLICA DE COLOMBIA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Билл Гейтс

Это не катастрофа

Гейтс заявил, что несмотря на серьёзные последствия, особенно для уязвимых групп населения, климатические изменения не приведут к гибели человечества.

Акцент на инновации и благополучие

По мнению Гейтса, чрезмерный акцент на "апокалиптических сценариях" отвлекает внимание от реальных целей. Он уверен, что благодаря технологическим инновациям и политическим решениям, общество будет успешно развиваться, одновременно снижая выбросы, пишет Вusiness Insider.

В своем обращении, Гейтс также предложил учёным учитывать не только температурные показатели, но и общее благосостояние людей. Он подчеркнул, что для наиболее уязвимых слоёв населения, бедность и болезни остаются более насущными проблемами, чем изменение климата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
