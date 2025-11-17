Бедность хуже глобального потепления? Билл Гейтс назвал реальные угрозы

Миллиардер Билл Гейтс представил свои размышления о влиянии климатических изменений на будущее человечества.
Гейтс заявил, что несмотря на серьёзные последствия, особенно для уязвимых групп населения, климатические изменения не приведут к гибели человечества.
По мнению Гейтса, чрезмерный акцент на "апокалиптических сценариях" отвлекает внимание от реальных целей. Он уверен, что благодаря технологическим инновациям и политическим решениям, общество будет успешно развиваться, одновременно снижая выбросы, пишет Вusiness Insider.
В своем обращении, Гейтс также предложил учёным учитывать не только температурные показатели, но и общее благосостояние людей. Он подчеркнул, что для наиболее уязвимых слоёв населения, бедность и болезни остаются более насущными проблемами, чем изменение климата.
