Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разные виды животных выбрали один путь на сушу — исследователи
Красные машины реже покупают и быстрее сбрасывают в цене на вторичке — эксперт
Почему кошка дерет мебель: 5 факторов, о которых молчат ветеринары
Внесение компоста осенью ускоряет подготовку грядок к весенним посадкам — агрономы
Летние ароматы улучшают атмосферу дома по мнению дизайнеров интерьеров
Немецкий картофельный салат стал визитной карточкой Германии
Анну Седокову злит, что её сын отнимает у неё телефон
Диетологи: средней собаке безопасно давать до 100 г фруктов в день
3 ошибки туриста, которые испортят вам отпуск в Гватемале

Бумажный гигант меняет владельца: что ждёт известные бренды Zemma и Libretta

Экс-активы Essity нашли нового хозяина — "Тайга Групп"
Экономика

Лесопромышленная компания "Тайга Групп" (ранее известная как "Сезар-Инвест" и входящая в Sezar Group) планирует приобрести не менее 50% активов "ЭвоКом", ранее принадлежавшей шведской Essity и выпускавшей бумажные гигиенические изделия под брендами Zemma, Libretta, Tellus и Somfort. 

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Продолжительные переговоры

Переговоры о продаже, по данным источников, продолжались несколько месяцев. Ранее "Тайга Групп" уже сообщала о намерении совершить сделку, не уточняя размер приобретаемой доли.

В качестве партнёра в этом приобретении выступит Светогорский ЦБК. Завершение сделки ожидается после одобрения со стороны ФАС.

Интеграция бизнеса

"Тайга Групп" намерена интегрировать бизнес "ЭвоКом" с уже имеющимся у нее АО "Сыктывкар Тиссью Груп" (бренд Veiro). Как сообщают источники, близкие к "ЭвоКом", в первых числах ноября представители новых владельцев посетили предприятие с целью знакомства с сотрудниками, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Домашние животные
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Регулярный силовой тренинг улучшает метаболическую устойчивость
Новости спорта
Регулярный силовой тренинг улучшает метаболическую устойчивость
Глубина каньона Ярлунг Цангпо достигает 6009 метров — геологи
Наука и техника
Глубина каньона Ярлунг Цангпо достигает 6009 метров — геологи
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Последние материалы
Почему кошка дерет мебель: 5 факторов, о которых молчат ветеринары
Внесение компоста осенью ускоряет подготовку грядок к весенним посадкам — агрономы
Летние ароматы улучшают атмосферу дома по мнению дизайнеров интерьеров
Анну Седокову злит, что её сын отнимает у неё телефон
Немецкий картофельный салат стал визитной карточкой Германии
Диетологи: средней собаке безопасно давать до 100 г фруктов в день
Экс-активы Essity нашли нового хозяина — "Тайга Групп"
3 ошибки туриста, которые испортят вам отпуск в Гватемале
Размножать алоэ детками проще и быстрее — цветоводы
После 7 лет у кошек замедляется метаболизм и растёт потребность в белке — ветеринар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.