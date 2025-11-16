Бумажный гигант меняет владельца: что ждёт известные бренды Zemma и Libretta

Экс-активы Essity нашли нового хозяина — "Тайга Групп"

Лесопромышленная компания "Тайга Групп" (ранее известная как "Сезар-Инвест" и входящая в Sezar Group) планирует приобрести не менее 50% активов "ЭвоКом", ранее принадлежавшей шведской Essity и выпускавшей бумажные гигиенические изделия под брендами Zemma, Libretta, Tellus и Somfort.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Продолжительные переговоры

Переговоры о продаже, по данным источников, продолжались несколько месяцев. Ранее "Тайга Групп" уже сообщала о намерении совершить сделку, не уточняя размер приобретаемой доли.

В качестве партнёра в этом приобретении выступит Светогорский ЦБК. Завершение сделки ожидается после одобрения со стороны ФАС.

Интеграция бизнеса

"Тайга Групп" намерена интегрировать бизнес "ЭвоКом" с уже имеющимся у нее АО "Сыктывкар Тиссью Груп" (бренд Veiro). Как сообщают источники, близкие к "ЭвоКом", в первых числах ноября представители новых владельцев посетили предприятие с целью знакомства с сотрудниками, пишет "Ъ".