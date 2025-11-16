Бумажный гигант меняет владельца: что ждёт известные бренды Zemma и Libretta

Лесопромышленная компания "Тайга Групп" (ранее известная как "Сезар-Инвест" и входящая в Sezar Group) планирует приобрести не менее 50% активов "ЭвоКом", ранее принадлежавшей шведской Essity и выпускавшей бумажные гигиенические изделия под брендами Zemma, Libretta, Tellus и Somfort.
Переговоры о продаже, по данным источников, продолжались несколько месяцев. Ранее "Тайга Групп" уже сообщала о намерении совершить сделку, не уточняя размер приобретаемой доли.
В качестве партнёра в этом приобретении выступит Светогорский ЦБК. Завершение сделки ожидается после одобрения со стороны ФАС.
"Тайга Групп" намерена интегрировать бизнес "ЭвоКом" с уже имеющимся у нее АО "Сыктывкар Тиссью Груп" (бренд Veiro). Как сообщают источники, близкие к "ЭвоКом", в первых числах ноября представители новых владельцев посетили предприятие с целью знакомства с сотрудниками, пишет "Ъ".
