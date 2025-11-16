Английские арендодатели творят беспредел? Муниципалитеты игнорируют вопиющие нарушения

Произвол арендодателей в Англии достиг предела — The Guardian

Несмотря на шквал жалоб от арендаторов, вынужденных жить порой в невыносимых условиях, большинство английских муниципалитетов игнорируют нарушения со стороны арендодателей.

Отсутствие принудительных мер

За минувшие три года, две трети местных органов власти в Англии не инициировали ни одного преследования в отношении арендодателей, несмотря на 300 000 обращений от жильцов, находящихся в отчаянном положении (ветхое жильё с плесенью, притеснения арендодателя, выселение).

В период с 2022 по 2024 год около половины органов местного самоуправления, ответственных за жилищный контроль, не применили к арендодателям никаких штрафных санкций, а более трети не предприняли даже формальных действий против тех, кто незаконно занимается сдачей жилья в частном секторе.

Мизерный процент привлечённых к ответственности

Муниципалитетами были наказаны лишь 640 арендодателей, и вынесено 4702 уведомления о гражданских штрафах. Это значит, что на какие-либо официальные меры реагирования пришлось менее 2% жалоб арендаторов.

Нехватка ресурсов и последствия для жильцов

Най Джонс, представитель организации Generation Rent, выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, указав на нехватку ресурсов у муниципалитетов для эффективного правоприменения. Это приводит к безответственности домовладельцев и ужасным условиям проживания для арендаторов, оказывающим негативное влияние на их физическое и психическое здоровье.

Новое законодательство и вопросы финансирования

Закон о правах арендаторов, вступающий в силу с 1 мая 2026 года, обяжет муниципалитеты обеспечивать соблюдение новых норм. Однако из-за мер жёсткой экономии штаты жилищных инспекторов сокращены, что делает новые права арендаторов "символическими", пишет The Guardian.