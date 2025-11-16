Дыра в бюджете? Сколько американцы потратят на главный праздник года

Экономика

В День благодарения (27 ноября) среднестатистический американец потратит почти 1000 долларов (около 80 тыс. руб). Праздник станет "самым дорогим" за всю историю.

Фото: commons.wikimedia.org by UpstateNYer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Магазин в США

Распределение расходов

Результаты опроса, проведенного среди 2000 взрослых жителей США, показали, что респонденты потратят в среднем 175 долларов только на еду и ещё 110 долларов на напитки.

Американцы также потратят в среднем 83 доллара на праздничный декор и ещё 291 доллар на различные мелочи, включая починку сломанной техники или покупку нового наряда.

С учётом того, что в среднем человек принимает восемь гостей, стоимость каждой тарелки выйдет примерно 21,88 доллара.

Путешествия в праздничные дни

Треть респондентов не планирует тратить деньги на путешествия, но те, кто всё-таки решился на поездку, потратят в среднем 293 доллара.

В итоге общая сумма расходов на День благодарения составит 952 доллара, сообщает The New York Post.

Это исследование было проведено компанией Talker Research по заказу банковского приложения Chime.