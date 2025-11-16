Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дыра в бюджете? Сколько американцы потратят на главный праздник года

Американцы потратят почти $1000 на День благодарения — Talker Research
1:18
Экономика

В День благодарения (27 ноября) среднестатистический американец потратит почти 1000 долларов (около 80 тыс. руб). Праздник станет "самым дорогим" за всю историю. 

Магазин в США
Фото: commons.wikimedia.org by UpstateNYer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Магазин в США

Распределение расходов

Результаты опроса, проведенного среди 2000 взрослых жителей США, показали, что респонденты потратят в среднем 175 долларов только на еду и ещё 110 долларов на напитки.

Американцы также потратят в среднем 83 доллара на праздничный декор и ещё 291 доллар на различные мелочи, включая починку сломанной техники или покупку нового наряда.

С учётом того, что в среднем человек принимает восемь гостей, стоимость каждой тарелки выйдет примерно 21,88 доллара.

Путешествия в праздничные дни

Треть респондентов не планирует тратить деньги на путешествия, но те, кто всё-таки решился на поездку, потратят в среднем 293 доллара.

В итоге общая сумма расходов на День благодарения составит 952 доллара, сообщает The New York Post.

Это исследование было проведено компанией Talker Research по заказу банковского приложения Chime.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
