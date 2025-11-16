Неожиданный поворот: зарплаты в офисе и на удалёнке почти сравнялись

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Уровень заработной платы, предлагаемой работодателями для удалённой работы, практически сравнялся с компенсациями, доступными для офисных сотрудников.

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Анализ данных с платформы hh.ru свидетельствует об этом. В период пандемии и связанных с ней ограничений, в 2021 году, удалёнщикам предлагали немного более высокую оплату труда — в среднем 46 тысяч рублей, в то время как офисные работники получали 45,9 тысяч рублей.

В 2022 году ситуация изменилась, и офисные позиции стали более привлекательными с точки зрения зарплаты.

К 2023 году разница стала существенной: в офисах предлагали 57,8 тысяч рублей против 47,8 тысяч рублей для удалённой работы. Однако впоследствии эта тенденция стала меняться.

Если в 2023 году разрыв в зарплатах составлял 10 тысяч рублей, то к 2025 году он сократился до 9,1 тысячи рублей (79,5 тысяч рублей для офисных сотрудников против 70,4 тысяч рублей для работающих удалённо), пишет РБК.

