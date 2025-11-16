Забудьте о дешевизне: чем опасны молочные продукты с ЗМЖ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Экс-министр здравоохранения Татарстана, а ныне депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов рассказал о потенциальной опасности некоторых молочных продуктов.

Чем опасен ЗМЖ

Фаррахов пояснил, что речь идёт о продуктах, содержащих заменитель молочного жира (ЗМЖ). Это часто масла, такие как кокосовое, пальмовое или рапсовое, подвергшиеся гидрогенизации. В результате появляются трансжиры, которые организм не может правильно перерабатывать.

Влияние трансжиров на здоровье

По словам депутата, трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина, что может привести к гипертонии, инфарктам и инсультам. Эти вещества также нарушают обмен веществ и могут стать причиной ожирения. В отличие от натурального молочного жира, который является источником витаминов, ЗМЖ представляет собой лишь пустые калории.

Добавки и сахар в продуктах с ЗМЖ

Фаррахов отметил, что производители часто добавляют в такие продукты значительное количество сахара и ароматизаторов, чтобы сделать их более привлекательными на вкус. Он призвал людей внимательно читать состав продуктов, обращать внимание на название и не "доверять цене" — натуральные молоко, творог, сливки не могут продаваться по сниженной цене.

Депутат призвал "потратить лишнюю минуту у витрины" на чтение составов и выбирать настоящий продукт. Однако в комментариях под постом пользователи отметили, что иногда даже при указанном натуральном составе чувствуется растительный жир, сообщает inkazan.

Налоги на продукты с ЗМЖ

Фаррахов связал свои рассуждения с тем, что пониженную ставку НДС на продукцию с ЗМЖ могут отменить. С июля 2020 года она составляет 10% для молокосодержащих товаров, включая импортные. Эта корректировка налогового законодательства России обсуждалась в Госдуме.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
