Забудьте о дешевизне: чем опасны молочные продукты с ЗМЖ

Экс-министр здравоохранения Татарстана, а ныне депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов рассказал о потенциальной опасности некоторых молочных продуктов.
Фаррахов пояснил, что речь идёт о продуктах, содержащих заменитель молочного жира (ЗМЖ). Это часто масла, такие как кокосовое, пальмовое или рапсовое, подвергшиеся гидрогенизации. В результате появляются трансжиры, которые организм не может правильно перерабатывать.
По словам депутата, трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина, что может привести к гипертонии, инфарктам и инсультам. Эти вещества также нарушают обмен веществ и могут стать причиной ожирения. В отличие от натурального молочного жира, который является источником витаминов, ЗМЖ представляет собой лишь пустые калории.
Фаррахов отметил, что производители часто добавляют в такие продукты значительное количество сахара и ароматизаторов, чтобы сделать их более привлекательными на вкус. Он призвал людей внимательно читать состав продуктов, обращать внимание на название и не "доверять цене" — натуральные молоко, творог, сливки не могут продаваться по сниженной цене.
Депутат призвал "потратить лишнюю минуту у витрины" на чтение составов и выбирать настоящий продукт. Однако в комментариях под постом пользователи отметили, что иногда даже при указанном натуральном составе чувствуется растительный жир, сообщает inkazan.
Фаррахов связал свои рассуждения с тем, что пониженную ставку НДС на продукцию с ЗМЖ могут отменить. С июля 2020 года она составляет 10% для молокосодержащих товаров, включая импортные. Эта корректировка налогового законодательства России обсуждалась в Госдуме.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.