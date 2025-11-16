Томь получит новую жизнь: финансовая поддержка поможет восстановить дамбу

Кемеровской области выделена финансовая помощь на ремонт дамбы

Правительство Российской Федерации постановило выделить Кемеровской области финансовую помощь в размере 65,3 миллиона рублей из резервного фонда.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Детали выделения средств

Согласно документу, Федеральному агентству водных ресурсов (Росводресурсы) будет направлено 65 млн 329 тысяч рублей в 2025 году. Эти средства предназначены для субсидирования бюджета Кемеровской области — Кузбасса. Цель субсидии — софинансирование расходов на капитальный ремонт левобережной дамбы на реке Томь, расположенной в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа.

Контроль и отчётность

В распоряжении указано, что соглашение о предоставлении субсидии должно быть заключено в течение месяца с момента публикации документа. Росводресурсам поручено контролировать целевое и эффективное использование выделенных средств. Отчёт о проделанной работе необходимо предоставить в правительство до 1 февраля 2026 года, пишет ТАСС.