Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкая активность допустима при насморке без — температуры врач Ольга Мороз
Безопасный интервал между окрашиваниями волос составляет 4–6 недель
Туристы увеличили поток в Которский залив, путеводители расширили по данным властей
На Пальмире найдено первое дикое яйцо сиеков за 37 лет — биолог Kastner
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ингредиент, который сделает картофель-гармошку незабываемой
Дмитрий Дибров уехал на Бали и отметил там день рождения
Революционное открытие: 1 препарат спасёт миллионы от острого повреждения почек
Минеральный состав топинамбура сравнили с картофелем нутрициологи

Томь получит новую жизнь: финансовая поддержка поможет восстановить дамбу

Кемеровской области выделена финансовая помощь на ремонт дамбы
Экономика

Правительство Российской Федерации постановило выделить Кемеровской области финансовую помощь в размере 65,3 миллиона рублей из резервного фонда.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Детали выделения средств

Согласно документу, Федеральному агентству водных ресурсов (Росводресурсы) будет направлено 65 млн 329 тысяч рублей в 2025 году. Эти средства предназначены для субсидирования бюджета Кемеровской области — Кузбасса. Цель субсидии — софинансирование расходов на капитальный ремонт левобережной дамбы на реке Томь, расположенной в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа. 

Контроль и отчётность

В распоряжении указано, что соглашение о предоставлении субсидии должно быть заключено в течение месяца с момента публикации документа. Росводресурсам поручено контролировать целевое и эффективное использование выделенных средств. Отчёт о проделанной работе необходимо предоставить в правительство до 1 февраля 2026 года, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Российские туристы столкнулись с блокировкой СМС-кодов в Китае сообщают форуму
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума — Евростат
Восточная и западная медицина могут дополнять друг друга — врачи
Герои "Солёной тропы" теряют дом и идут к новой жизни
Мёд смягчает вкус безалкогольного глинтвейна — данные кулинаров
В Португалии обнаружили следы неандертальцев — исследователи Scientific Reports
Отличия артрита и артроза разъяснила доктор наук Клименко
Новогодняя ёлка на востоке дома укрепляет семью — консультант фэншуй Питерс
Клонированные растения обеспечивают стабильное качество
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.