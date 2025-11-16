Рекордно низкий импорт: Россия пересматривает пивные поставки из Европы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Экономика

По данным Евростата, в сентябре текущего года объёмы пива, импортируемого Россией из Евросоюза, достигли самой низкой отметки с начала 2015 года, составив всего 3 тысячи тонн.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Закупки значительно снизились

В начале осени российские импортёры закупили у стран ЕС 3 тысячи тонн пива, что в два раза меньше, чем в предыдущем месяце. Подобные низкие показатели импорта наблюдались лишь в январе 2015 года, когда было ввезено 2,8 тысячи тонн.  

Сокращение поставок от "пивных" лидеров

Несмотря на общее снижение, Германия остаётся крупнейшим поставщиком пива в Россию, отгрузив 640 тонн, хотя и с сокращением на треть.

Латвия заняла второе место, экспортировав 622 тонны, что вдвое меньше, чем месяцем ранее.

Чехия, лидировавшая по объёмам поставок месяцем ранее, опустилась на третье место, сократив экспорт в 3,6 раза до 555 тонн.

В общей сложности, за первые девять месяцев текущего года Россия уменьшила импорт пива из стран Евросоюза более чем в четыре раза, закупив лишь 47,1 тысячи тонн, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
