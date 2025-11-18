Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Часто ломаемые трансмиссии: 7 типов коробок, которые подводят владельцев
Яблочный уксус для разглаживания морщин: советы по применению
Первый корональный выброс за пределами Солнца зафиксирован у звезды — астрономы
Виброплатформа улучшает баланс и скорость реакции у пожилых и людей — врачи
Регина Тодоренко хочет четвёртого ребёнка после рождения третьего
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Плач груши возникает из-за избытка влаги и повреждений коры

Квартиру могут забрать за пару подписей: как Росреестр помогает защитить ваше жилье

Как защитить свою квартиру от мошенников — советы Росреестра
7:45
Экономика

Тема безопасности недвижимости для пожилых людей в последние годы стала особенно острой. После отмены бумажных свидетельств о праве собственности выросло число мошеннических схем, и именно пенсионеры чаще оказываются под ударом. Росреестр выпустил подробные рекомендации, напоминая: право собственности можно потерять быстро, если проявить невнимательность или довериться посторонним. Для пожилых владельцев квартира — не просто объект недвижимости, а символ стабильности, накопленный трудом всей жизни. Поэтому вопрос защиты жилья выходит далеко за рамки формальной юридической процедуры.

пенсионер
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пенсионер

Почему пенсионеры стали главной целью мошенников

Отмена бумажных свидетельств действительно упростила оформление сделок, но невольно открыла лазейку для аферистов. Сегодня достаточно одной подписи владельца на договоре, чтобы запустить передачу прав собственности. Покупатель может включить в договор пункт о том, что передал деньги наличными — даже если расчёта не было. Подписал — значит подтвердил. В реальности многие пожилые люди подписывают документы, не вчитываясь и не понимая юридической силы фраз.

Дополнительный риск связан с судебной практикой. Если покупатель заявляет, что деньги якобы переданы, а продавец "уклоняется" от подачи заявления в Росреестр, суд может обязать зарегистрировать переход прав. Это создаёт ситуацию, когда мошенник может получить квартиру, даже не заплатив за неё.

Как действуют современные мошенники

Методы аферистов эволюционируют. Они используют не только подделку документов, но и психологическое давление. Распространены звонки с "предупреждением" о якобы готовящемся захвате квартиры. Человека убеждают подписать договор срочной продажи "ради сохранности жилья". Некоторые пенсионеры действительно верят, что таким образом предотвращают кражу имущества.

Другая схема — ложные кредиты. Под видом оформления займа пожилых людей уговаривают подписать договор купли-продажи. Позже выясняется, что квартира фактически перешла к мошенникам.

И самое опасное — подсовывание документов под видом заявлений в соцслужбы, управляющие компании и т. п. Пенсионеры уверены, что подписывают что-то бытовое, но на деле документ может иметь юридическую силу, запускающую передачу прав.

Сравнение: какие документы защищают, а какие — нет

Документ Уровень защиты Комментарий
Выписка из ЕГРН Средний Показывает собственника, но легко получить без участия владельца
Нотариальный договор Высокий Служит серьёзным барьером против мошенников
Обычный договор купли-продажи Низкий Требуется только подпись — уязвимость для пожилых
Электронные уведомления ЕГРН Высокий Позволяют вовремя заметить попытку сделки

Советы шаг за шагом: как защитить пожилых родственников

  1. Добавьте e-mail в ЕГРН. Уведомления позволят вовремя заметить попытку подачи документов.
  2. Используйте нотариальные сделки. Нотариус проверяет дееспособность и обстоятельства.
  3. Объясните пожилым людям правило "ничего не подписывать без консультации". Даже если документ выглядит "несущественным".
  4. Оформите договор ренты. Право проживания сохранится за пенсионером, даже если мошенники попытаются оформить сделку.
  5. Передайте родственнику минимальную долю. Любая сделка потребует согласия всех владельцев.
  6. Рассмотрите деприватизацию и соцнайм. Для сложных случаев — это юридический барьер против отчуждения жилья.
  7. Проверяйте подозрительные звонки. Сотрудники госорганов никогда не требуют срочной продажи квартиры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пенсионер подписывает документ, считая его бумажкой для соцслужб.
    Последствие: скрытая передача прав собственности.
    Альтернатива: запрет на подпись любых бумаг без присутствия родственника или юриста.
  • Ошибка: расчёт наличными подтверждается подписью на договоре.
    Последствие: суд может признать сделку состоявшейся даже без передачи денег.
    Альтернатива: расчёты только через банк или нотариальный депозит.
  • Ошибка: родственники не контролируют уведомления ЕГРН.
    Последствие: позднее обнаружение незаконной сделки.
    Альтернатива: электронное оповещение и доступ к госуслугам.

А что если человек уже подписал подозрительные бумаги

Если есть сомнения, важно сразу запросить выписку из ЕГРН. Если документы ещё не поданы, ситуацию можно остановить. Если поданы — надо срочно обратиться к юристу, чтобы подать заявление о приостановке регистрации. То же касается случаев, когда пенсионеру угрожали или давили психологически: такие обстоятельства могут стать основанием для отмены сделки, если действие происходит до перехода прав.

Плюсы и минусы защитных мер

Мера Плюсы Минусы
Договор ренты Защита проживания Требует нотариуса
Минимальная доля родственнику Мешает мошенникам Усложняет будущую продажу
Электронные уведомления Бесплатно, быстро Требуется цифровая грамотность
Нотариальная сделка Высокая защита Дополнительные расходы

FAQ

Как быстро мошенники могут оформить сделку?

Иногда — за один день, если есть подпись владельца.

Можно ли отменить сделку, если деньги не передавались?

Да, но если договор подписан, это сделать намного сложнее — требуется доказывать обман.

Что выбрать: дарение доли или договор ренты?

Доля — лучший барьер от продажи, рента — защита права проживания.

Мифы и правда

  • Миф: если нет бумажного свидетельства, квартиру украсть нельзя.
    Правда: единственный юридический источник — запись в ЕГРН, а значит, риск ошибок и мошенничества выше.
  • Миф: мошенники работают только с доверенностями.
    Правда: чаще всего — с обычными договорами, подписанными "по невнимательности".
  • Миф: мошенники действуют только лично.
    Правда: телефонные схемы сегодня встречаются чаще, чем личные визиты.

Исторический контекст

  1. В 1990-е после приватизации участились схемы обмана пожилых владельцев жилья.
  2. В 2000-е усилился нотариальный контроль, но единых механизмов защиты не появилось.
  3. В 2010-е вырос поток судебных исков о признании сделок недействительными.
  4. В 2020-е цифровизация упростила сделки, но увеличила число дистанционных мошеннических схем.

Три интересных факта

  1. Более половины мошеннических сделок происходит с собственниками старше 65 лет.
  2. Большинство аферистов действуют через психологическое давление, а не подделку документов.
  3. Электронное уведомление в ЕГРН снижает риск потери квартиры почти вдвое.

Росреестр предупредил пожилых людей о рисках потери жилья из-за мошенничества. Для защиты рекомендуется внимательно проверять документы, добавлять электронную почту в ЕГРН для уведомлений и заключать договоры ренты или дарения, чтобы усложнить мошеннические сделки. Основная мера защиты — бдительность и осведомленность.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ Любовь Степушова Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Регина Тодоренко хочет четвёртого ребёнка после рождения третьего
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Как защитить свою квартиру от мошенников — советы Росреестра
Плач груши возникает из-за избытка влаги и повреждений коры
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Королевский салат украшают орехами и базиликом по данным кулинаров
Обычная трапеза превращается в игру с бактериями: вот что делает её куда опаснее
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.