Сингапурский доллар превращается в валюту, которую боится весь мир: что скрывают его тайные силы

Сингапурский доллар становится стабильнее швейцарского франка — BofA Securities
7:51
Экономика

Сингапурский доллар (SGD) все чаще демонстрирует характеристики, схожие с швейцарским франком (CHF). Эта тенденция привлекла внимание аналитиков, и компания BofA Securities описала происходящее как процесс "швейцаризации" SGD, что означает, что валюта Сингапура становится более защитной и стабильной, особенно в периоды глобальной нестабильности. Сингапур, как и Швейцария, обладает рядом ключевых характеристик, которые делают его валюту привлекательной для инвесторов и стабильной в условиях экономических потрясений.

Высокоугольный крупный снимок кучи банкнот
Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Высокоугольный крупный снимок кучи банкнот

Сходства между Сингапуром и Швейцарией

Несмотря на значительные географические различия, Сингапур и Швейцария имеют много общих черт. Обе страны обладают суверенным кредитным рейтингом AAA, значительными чистыми международными инвестиционными позициями (NIIP) и играют важную роль в глобальной финансовой системе. Также стоит отметить, что ни одна из этих стран не стремится к статусу мировой резервной валюты. В случае с Сингапуром, его политика заключается в том, чтобы избежать международной интернационализации своей валюты. Это позволяет стране поддерживать стабильную внутреннюю денежно-кредитную политику.

Корреляция между USD/SGD и USD/CHF

За последние 25 лет наблюдается рост корреляции между парами валют USD/SGD и USD/CHF. Это свидетельствует о том, что глобальные инвесторы все чаще рассматривают эти валюты как одинаково стабильные активы. Аналитики BofA отмечают, что позиции по швейцарскому франку на фьючерсных рынках часто повторяют динамику SGD, что говорит о схожем влиянии глобальных экономических факторов на обе валюты.

Активность хедж-фондов и собственных торговых операций на рынке SGD также способствовала росту этой корреляции. Однако стоит подчеркнуть, что потоки спекулятивных операций с сингапурским долларом все еще значительно меньше по сравнению с более крупными рынками, такими как рынок евро или японской иены.

"Спекулятивные фьючерсные позиции по CHF тесно отслеживают движения USD/SGD, что свидетельствует о схожем влиянии поведения глобальных инвесторов на обе валюты", — отметил аналитик BofA Securities.

Доходность и стабильность SGD

Одним из ключевых факторов, который выделяет сингапурский доллар, является его способность сохранять стабильность даже в условиях глобальной финансовой нестабильности. По данным BofA, с 2020 года коэффициент Шарпа для длинной позиции по SGD составляет 24 базисных пункта, в то время как для CHF он равен только 9 базисным пунктам. Это означает, что сингапурский доллар продемонстрировал гораздо более высокую доходность, скорректированную на риск, чем швейцарский франк.

Стабильность SGD поддерживается системой валютного коридора, который регулируется Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS). Это позволяет минимизировать волатильность курса и поддерживать привлекательность валюты для международных инвесторов.

Финансовая система Сингапура и его рост как финансового центра

Сингапур продолжает укреплять свои позиции как глобальный финансовый центр. На конец 2024 года активы, находящиеся под управлением в стране, составляют около 6 триллионов сингапурских долларов. При этом 77% этих активов поступает из-за рубежа, а 88% инвестировано в международные рынки. Важную роль в экономике страны играют семейные офисы, которых в Сингапуре насчитывается более 2 000, что ставит страну на второе место в мире по этому показателю.

Немаловажным является то, что внешняя позиция Сингапура позволяет ему эффективно управлять потоками капитала, особенно в периоды глобальных экономических кризисов, таких как мировой финансовый кризис 2008 года или экономический шок, вызванный пандемией COVID-19.

Влияние кризисов и глобальной экономики

Особое внимание стоит уделить тому, как внешние экономические потрясения влияют на поведение сингапурского доллара. Портфельные потоки в Сингапуре стали менее зависимыми от глобальных циклов риска и даже в некоторых случаях стали контрциклическими, то есть движущимися в противоположном направлении от глобальных экономических тенденций.

"Портфельные потоки Сингапура стали менее связанными с глобальными циклами риска и в некоторых случаях стали контрциклическими", — отметил аналитик BofA Securities.

Это также объясняет, почему Сингапур смог выдержать значительные экономические потрясения в последние годы, оставаясь финансово стабильным и сохраняя доверие международных инвесторов.

Отличия между Сингапуром и Швейцарией

Существуют и значительные различия между Сингапуром и Швейцарией, несмотря на их схожие характеристики. Одним из главных отличий является глубина финансовых рынков. Рыночная капитализация акций Швейцарии примерно в три раза больше, чем у Сингапура, а рынок государственных облигаций в Швейцарии в два раза больше. Это делает швейцарский финансовый рынок более ликвидным и привлекательным для крупных институциональных инвесторов.

Кроме того, швейцарская финансовая система имеет гораздо большую ликвидность, чем сингапурская, что объясняется значительным объемом международных торговых операций. В то же время Сингапур также активно развивает свою финансовую систему, что позволяет ему поддерживать стабильность своей валюты даже в условиях глобальных экономических потрясений.

Реальные и номинальные курсы

В номинальном выражении курс швейцарского франка к сингапурскому доллару достиг рекордно высокого уровня в 2025 году. Однако, несмотря на это, покупательная способность сингапурского доллара по отношению к швейцарскому франку оставалась стабильной, оставаясь на уровне 26-летнего среднего значения. Это подчеркивает, что несмотря на укрепление курса CHF, реальные экономические показатели между этими валютами не изменяются значительным образом.

Сингапурский доллар продолжает укрепляться в реальном выражении, продемонстрировав рост реального эффективного обменного курса (REER) на 33% за последние годы, что опережает рост швейцарского франка на 20%.

FAQ

Что лучше для долгосрочных инвестиций — SGD или CHF?
Обе валюты одинаково привлекательны для долгосрочных инвестиций, но SGD может предложить большую доходность с меньшим риском.

Сколько стоит инвестирование в сингапурский доллар?
Для инвестирования в SGD через финансовые инструменты, такие как фьючерсы или облигации, нужно учитывать комиссии и налоговые ставки, которые могут варьироваться в зависимости от региона.

Исторический контекст

  1. В 2008 году во время мирового финансового кризиса сингапурский доллар и швейцарский франк продемонстрировали схожие тенденции укрепления.

  2. В 2020 году, на фоне экономического шока, вызванного пандемией, сингапурский доллар укрепился, что подтвердило его защитные качества.

  3. В 2025 году номинальный курс CHF к SGD достиг рекорда, несмотря на стабильную покупательную способность сингапурского доллара.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
