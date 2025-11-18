Сделка без риска: новая инициатива защитит покупателей квартир у пенсионеров

В России предложили блокировать деньги при сделке с пенсионером

В стране обсуждают введение новой процедуры "безопасной сделки" при приобретении недвижимости у пенсионеров. Инициатива появилась на фоне роста числа случаев, когда пожилые продавцы после оформления купли-продажи пытаются через суд признать сделку недействительной, утверждая, что были введены в заблуждение или находились под давлением.

По данным ЛДПР, только за последний месяц от таких мошеннических схем пострадали более трёх тысяч семей, среди них — участники СВО. В большинстве судебных разбирательств суды встают на сторону пенсионеров, оставляя добросовестных покупателей и без квартиры, и без денег.

Как будет работать новая безопасная сделка

Предлагается ввести блокированный счёт, на который покупатель перечисляет деньги. Средства хранятся на нём 30 дней, и за это время специальные службы должны:

разъяснить пенсионеру все риски,

предупредить о распространённых схемах мошенничества,

убедиться, что решение о продаже принято добровольно.

Если нарушений нет, деньги перечисляются продавцу.

Авторы инициативы уверены: такая задержка снимет интерес мошенников, ведь получить деньги сразу они не смогут.

Что даёт новый механизм

Пенсионерам:

защита от давления и обмана,

обязательные консультации,

время, чтобы обдумать сделку.

Покупателям:

снижение риска оспаривания сделки,

прозрачность этапов,

документальное подтверждение добросовестности.

Сравнение: как сейчас и как может быть

Этап сделки Сейчас После введения процедуры Перевод денег мгновенно на блокированный счёт с задержкой 30 дней Возможность оспорить сделку высокая снижается за счёт обязательной проверки Проверка добровольности продажи не обязательна проводится уполномоченными службами Риск мошенничества высокий значительно ниже

А что если ситуация спорная

Пенсионер передумает продавать квартиру.

Деньги не перечисляются, покупатель получает их обратно, юридические риски минимальны.

Деньги не перечисляются, покупатель получает их обратно, юридические риски минимальны. Появятся признаки давления или обмана.

Сделку остановят ещё до перехода прав собственности — это защитит обе стороны.

Сделку остановят ещё до перехода прав собственности — это защитит обе стороны. Недвижимость покупают наследники пенсионера.

Процедура также снизит риск семейных конфликтов и споров о недобросовестных действиях.

FAQ

Зачем вводят 30-дневную задержку?

Чтобы исключить ситуации, когда пенсионера склоняют к продаже и сразу забирают деньги.

Будет ли это обязательным для всех сделок с пожилыми людьми?

Предполагается, что да, если инициатива будет принята.

Задержка увеличит сроки покупки?

Да, но это значительно снижает юридические риски для покупателя.

Коснётся ли нововведение сделок дарения или обмена?

Обсуждение идёт только о продаже квартир.

Исторический контекст

1990-е: после приватизации участились случаи обмана пожилых владельцев жилья, что стало основой первых защитных норм. 2000-е: усилился нотариальный контроль, но единых процедур проверки добровольности сделки не существовало. 2010-е: резко выросло число исков о признании сделок недействительными — суды часто вставали на сторону пенсионеров. 2017: внедрение эскроу-счетов показало эффективность блокировки денег до подтверждения чистоты сделки. 2020-е: цифровизация упростила оформление, но увеличила число мошеннических схем с участием пожилых продавцов.

3 факта

Более 3 тысяч семей за месяц столкнулись с мошенничеством при сделках с пожилыми продавцами. Суды часто принимают сторону пенсионеров, если есть намёк на давление. Блокированный счёт — аналог эскроу-механизма, который уже успешно используется в других сферах.

