Пять лет без сюрпризов: что принесет мораторий на налоги для малого бизнеса

7:09
Экономика

Предложение ввести пятилетний мораторий на повышение налогов для предприятий малого бизнеса стало важной темой обсуждения в последние недели. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выразил мнение, что такая мера могла бы стать настоящей гарантией стабильности для предпринимателей, особенно в условиях частых изменений в налоговой политике. В этом контексте он предложил заморозить налоговые ставки на пять лет, что позволило бы бизнесменам спокойно планировать свои дела без страха перед неожиданными увеличениями налоговых нагрузок.

Пара управляет бюджетом вместе
Фото: Desingned by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара управляет бюджетом вместе

Зачем нужен мораторий

Малый бизнес — это основа экономики многих стран, в том числе и России. Однако его развитие требует определенной стабильности, особенно в вопросах налогообложения. Владислав Гриб пояснил, что начинающие предприниматели обычно строят свои бизнес-планы, исходя из текущих налоговых условий. Если эти условия будут меняться, бизнесменам трудно будет предсказать результаты своих действий, что может снизить их уверенность и мотивацию для инвестиций.

"Предлагаем с учетом последних налоговых изменений ввести мораторий на повышение налогов для малого бизнеса на пять лет", — отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Такой шаг, по мнению Гриба, стал бы не только стимулом для развития малых предприятий, но и важной поддержкой на уровне государства, гарантией того, что предприниматели смогут спокойно планировать свой бизнес на ближайшие годы.

Как мораторий поможет бизнесу

Начало бизнеса — это всегда риск, особенно если предприниматель использует не только свои, но и заемные средства. Возврат этих средств и достижение окупаемости зачастую занимают десятки лет. На этом фоне перемены в налоговой политике становятся дополнительным препятствием. С учетом высокой чувствительности к изменениям и необходимости в точных расчетах малый бизнес сталкивается с большими трудностями при планировании, если налоги меняются каждый год.

"Каждая копейка на счету и налоги, которые надо платить, тоже надо рассчитать. Поэтому важно, чтобы налоговые ставки были стабильными, а не менялись каждый раз. Это тяжело планировать", — заявил Владислав Гриб.

Мораторий позволил бы малым предприятиям избегать неопределенности, зная, что налоговая ставка останется неизменной в течение ближайших пяти лет. Такой шаг мог бы существенно повысить уверенность предпринимателей в завтрашнем дне и способствовать развитию новых бизнесов в стране.

Дополнительные предложения для поддержки бизнеса

Помимо моратория на налоговые ставки, Владислав Гриб также предложил важную инициативу для малых предпринимателей, касающуюся НДС. Речь идет о ежегодной индексации порога дохода, с которого для малых бизнесов не взимается НДС, с учетом уровня инфляции.

Подобная мера была бы полезной, так как малые предприниматели часто сталкиваются с трудностями при превышении порога для налогообложения, что значительно увеличивает их налоговую нагрузку. Если порог будет регулярно повышаться с учетом инфляции, это снимет часть нагрузки с предприятий и даст им больше пространства для роста.

Лимит дохода для самозанятых

Не менее важным предложением стало увеличение лимита дохода для самозанятых граждан. В настоящее время лимит составляет 2,4 миллиона рублей, и предприниматели, чей доход превышает эту сумму, обязаны переходить на более сложные налоговые режимы. Гриб предложил увеличить этот лимит до 3 миллионов рублей, что позволило бы большему числу людей работать в рамках упрощенной системы налогообложения.

Это было бы особенно полезно для начинающих предпринимателей, которые планируют постепенно расширять свои предприятия. Поддержка на старте бизнеса в виде более высокого порога для самозанятых может способствовать лучшему старту для многих бизнесов, а также упростить переход на более сложные налоговые режимы.

Как это отразится на налоговой политике

Появление моратория на налоговые изменения на пять лет стало бы важным шагом в сторону более предсказуемой налоговой системы. Для налоговых органов и органов власти это также может стать сигналом, что необходимо будет работать над стабильностью фискальной политики и созданием таких условий, при которых малый бизнес будет развиваться, а не сталкиваться с неожиданными налоговыми проблемами.

Вместе с тем важно помнить, что устойчивость бизнеса зависит не только от налоговых ставок, но и от других факторов, таких как доступ к финансированию, наличие инфраструктуры, уровень конкуренции и экономическая ситуация в стране. Поэтому мораторий — это только один из шагов на пути к поддержке малого бизнеса, который в комплексе с другими мерами может действительно создать условия для его роста и развития.

Плюсы и минусы моратория на повышение налогов

Плюсы:

  1. Предсказуемость для предпринимателей.

  2. Уверенность в бизнес-планах на ближайшие пять лет.

  3. Стимул для новых бизнесов и стартапов.

  4. Поддержка на старте бизнеса, особенно для начинающих предпринимателей.

  5. Возможность для самозанятых граждан работать в более комфортных условиях.

Минусы:

  1. Недополученные налоговые доходы для бюджета.

  2. Риски для государства в случае экономических изменений, требующих коррекции налоговых ставок.

  3. Потенциальная недостаточная гибкость для фискальной политики в условиях экономических кризисов.

Мифы и правда о налоговых изменениях для малого бизнеса

  1. Миф: мораторий решит все проблемы малого бизнеса.
    Правда: мораторий — это важный шаг, но для полноценного развития бизнеса нужны и другие меры поддержки, такие как доступ к финансированию и упрощение административных процедур.

  2. Миф: мораторий не затронет крупный бизнес.
    Правда: мораторий касается только малых предприятий, что помогает им развиваться в условиях экономической нестабильности.

Интересный факт о малом бизнесе

  1. Малые предприятия составляют около 80% всех бизнесов в России.

Исторический контекст

  1. В 2001 году была введена первая налоговая реформа в России, призванная упростить систему налогообложения для малого бизнеса.

  2. В 2019 году был принят закон о самозанятых, который стал значительным шагом для упрощения налогообложения для небольших предпринимателей.

  3. На фоне мирового экономического кризиса 2008 года Россия несколько раз изменяла налоговую политику в пользу стимулирования малого бизнеса.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
