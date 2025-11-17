Новый год — новый ценник: какие продукты подорожают к праздникам

До новогодних праздников остаётся всё меньше времени, и многие россияне уже начинают планировать закупки для праздничного стола. Важно заранее учитывать тенденции цен, чтобы подготовиться к празднику и при этом сэкономить.
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина в магазине
Какие продукты подорожают
Эксперты финансового и потребительского рынка советуют покупать продукты, которые традиционно дорожают в декабре, заранее.
"Есть группы товаров, стоимость которых неизменно растет в преддверии новогодних праздников", — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
Основные категории, где прогнозируется рост цен:
Деликатесы: красная икра, морепродукты и другие премиальные продукты. К началу января цена на красную икру может вырасти до 15% из-за снижения объёмов вылова на Дальнем Востоке.
Алкоголь: шампанское, вина и крепкий алкоголь традиционно дорожают ближе к праздникам. Средний рост составляет 10%, а с января 2026 года возможна дополнительная индексация акцизов на 5%.
Шоколад и кондитерские изделия: дорожают ещё с ноября из-за импортных компонентов и колебаний валютных курсов. Особенно это касается шоколада с орехами и какао.
Фрукты и овощи: с окончанием сезона отечественного урожая цена растёт в среднем на 6-12%, а к декабрю добавляется логистическая наценка.
Не все продукты дорожают. Крупы, например рис, остаются стабильными, а гречка может даже подешеветь на 3-5%. Макаронные изделия также остаются доступными.
Основные факторы роста цен к праздникам — высокий спрос, рост стоимости сырья, топлива, материалов и увеличение расходов на оплату труда.
Планирование закупок: таблица и подсказки
Категория товаров
Рекомендуемая дата покупки
Прогноз роста цен
Совет эксперта
Красная икра
начало декабря
+15%
Купить заранее, зафиксировать цену
Морепродукты
середина декабря
+12-15%
Хранить в морозильнике, избегать пиков
Алкоголь
начало декабря
+10-15%
Закупить до индексации акцизов
Шоколад и конфеты
ноябрь-середина декабря
+15%
Выбирать стабильные бренды, следить за акциями
Фрукты и овощи
середина декабря
+6-12%
Покупать частями, ориентироваться на хранение
Крупы, макароны
любая дата
0…-5%
Можно оставить на конец декабря
Советы шаг за шагом
Составьте список всех продуктов, которые планируете покупать к празднику.
Отметьте, какие подорожают сильнее всего, и запланируйте их покупку заранее.
Используйте таблицу для планирования дат покупки по категориям.
Сочетайте ранние закупки с акциями, чтобы зафиксировать цену и сэкономить.
Оставьте на конец закупок продукты с относительно стабильными ценами: крупы, макароны, сезонные овощи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Покупать деликатесы и алкоголь в последнюю неделю перед праздником. Последствие: Рост цен до 15% и риск остаться без необходимых товаров. Альтернатива: Закупить заранее — в начале или середине декабря.
Ошибка: Игнорировать прогнозы по фруктам и овощам. Последствие: Переплата из-за сезонного подорожания и логистики. Альтернатива: Планировать покупку заранее или выбирать импортные аналоги с фиксированной ценой.
Ошибка: Полностью полагаться на скидки в последний момент. Последствие: Можно купить товар дороже или не найти нужный. Альтернатива: Комбинировать акции и ранние закупки для фиксации цены.
А что если возникнут проблемы с закупками
Продукты подорожают ещё сильнее. Задержка покупки приведёт к переплате до 15% на деликатесы и морепродукты.
Алкоголь подскочит из-за индексации акцизов. С января 2026 года возможен дополнительный рост стоимости на 5%.
Шоколад и конфеты будут дороже. Особенно импортные виды с орехами и какао.
Фрукты и овощи ограничены в наличии. Сезонные товары могут закончиться или стоить дороже из-за логистики.
FAQ
Какие продукты традиционно дорожают к Новому году?
Деликатесы, морепродукты, алкоголь, шоколад, фрукты и овощи.
Можно ли сэкономить на празднике?
Да, если закупать заранее, пользоваться акциями и выбирать стабильные по цене товары.
Какие продукты остаются относительно доступными?
Крупы, макароны и некоторые сезонные овощи.
3 интересных факта
В декабре спрос на красную икру может вырасти на 25% по сравнению с ноябрем.
Шоколад и конфеты начинают дорожать ещё с ноября из-за колебаний валютных курсов.
Алкоголь дорожает не только из-за спроса, но и возможной индексации акцизов с января.
Исторический контекст
В советские годы цены на новогодние продукты фиксировались государством, что ограничивало рост цен.
В 2000-х годах рынок стал свободным, и сезонный рост цен к праздникам стал обычным явлением.
Сегодня цены формируются под влиянием спроса, логистики и стоимости импортного сырья.
В преддверии Нового года ожидается рост цен на ряд продуктов, включая деликатесы, алкоголь, шоколад и кондитерские изделия, а также фрукты и овощи. Эксперты рекомендуют заранее покупать эти товары, чтобы избежать переплат в последний момент. В то же время, некоторые товары, такие как крупы и макароны, остаются стабильными в цене. Основными причинами повышения цен являются высокий спрос, рост стоимости сырья и логистики. Планируя покупки заранее, можно значительно сэкономить и подготовиться к праздникам без лишних расходов.