Новый год — новый ценник: какие продукты подорожают к праздникам

Красная икра и алкоголь подорожают на 15% — советы эксперта

До новогодних праздников остаётся всё меньше времени, и многие россияне уже начинают планировать закупки для праздничного стола. Важно заранее учитывать тенденции цен, чтобы подготовиться к празднику и при этом сэкономить.

Какие продукты подорожают

Эксперты финансового и потребительского рынка советуют покупать продукты, которые традиционно дорожают в декабре, заранее.

"Есть группы товаров, стоимость которых неизменно растет в преддверии новогодних праздников", — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Основные категории, где прогнозируется рост цен:

Деликатесы: красная икра, морепродукты и другие премиальные продукты. К началу января цена на красную икру может вырасти до 15% из-за снижения объёмов вылова на Дальнем Востоке.

Не все продукты дорожают. Крупы, например рис, остаются стабильными, а гречка может даже подешеветь на 3-5%. Макаронные изделия также остаются доступными.

Основные факторы роста цен к праздникам — высокий спрос, рост стоимости сырья, топлива, материалов и увеличение расходов на оплату труда.

Планирование закупок: таблица и подсказки

Категория товаров Рекомендуемая дата покупки Прогноз роста цен Совет эксперта Красная икра начало декабря +15% Купить заранее, зафиксировать цену Морепродукты середина декабря +12-15% Хранить в морозильнике, избегать пиков Алкоголь начало декабря +10-15% Закупить до индексации акцизов Шоколад и конфеты ноябрь-середина декабря +15% Выбирать стабильные бренды, следить за акциями Фрукты и овощи середина декабря +6-12% Покупать частями, ориентироваться на хранение Крупы, макароны любая дата 0…-5% Можно оставить на конец декабря

Советы шаг за шагом

Составьте список всех продуктов, которые планируете покупать к празднику. Отметьте, какие подорожают сильнее всего, и запланируйте их покупку заранее. Используйте таблицу для планирования дат покупки по категориям. Сочетайте ранние закупки с акциями, чтобы зафиксировать цену и сэкономить. Оставьте на конец закупок продукты с относительно стабильными ценами: крупы, макароны, сезонные овощи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать деликатесы и алкоголь в последнюю неделю перед праздником.

Последствие: Рост цен до 15% и риск остаться без необходимых товаров.

Альтернатива: Закупить заранее — в начале или середине декабря.

Последствие: Переплата из-за сезонного подорожания и логистики.

Альтернатива: Планировать покупку заранее или выбирать импортные аналоги с фиксированной ценой.

Последствие: Можно купить товар дороже или не найти нужный.

Альтернатива: Комбинировать акции и ранние закупки для фиксации цены.

А что если возникнут проблемы с закупками

Продукты подорожают ещё сильнее.

Задержка покупки приведёт к переплате до 15% на деликатесы и морепродукты.

С января 2026 года возможен дополнительный рост стоимости на 5%.

Особенно импортные виды с орехами и какао.

Сезонные товары могут закончиться или стоить дороже из-за логистики.

FAQ

Какие продукты традиционно дорожают к Новому году?

Деликатесы, морепродукты, алкоголь, шоколад, фрукты и овощи.

Можно ли сэкономить на празднике?

Да, если закупать заранее, пользоваться акциями и выбирать стабильные по цене товары.

Какие продукты остаются относительно доступными?

Крупы, макароны и некоторые сезонные овощи.

3 интересных факта

В декабре спрос на красную икру может вырасти на 25% по сравнению с ноябрем. Шоколад и конфеты начинают дорожать ещё с ноября из-за колебаний валютных курсов. Алкоголь дорожает не только из-за спроса, но и возможной индексации акцизов с января.

Исторический контекст

В советские годы цены на новогодние продукты фиксировались государством, что ограничивало рост цен. В 2000-х годах рынок стал свободным, и сезонный рост цен к праздникам стал обычным явлением. Сегодня цены формируются под влиянием спроса, логистики и стоимости импортного сырья.

В преддверии Нового года ожидается рост цен на ряд продуктов, включая деликатесы, алкоголь, шоколад и кондитерские изделия, а также фрукты и овощи. Эксперты рекомендуют заранее покупать эти товары, чтобы избежать переплат в последний момент. В то же время, некоторые товары, такие как крупы и макароны, остаются стабильными в цене. Основными причинами повышения цен являются высокий спрос, рост стоимости сырья и логистики. Планируя покупки заранее, можно значительно сэкономить и подготовиться к праздникам без лишних расходов.