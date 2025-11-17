Новый год — новый ценник: какие продукты подорожают к праздникам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

До новогодних праздников остаётся всё меньше времени, и многие россияне уже начинают планировать закупки для праздничного стола. Важно заранее учитывать тенденции цен, чтобы подготовиться к празднику и при этом сэкономить.

женщина в магазине
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина в магазине

Какие продукты подорожают

Эксперты финансового и потребительского рынка советуют покупать продукты, которые традиционно дорожают в декабре, заранее.

"Есть группы товаров, стоимость которых неизменно растет в преддверии новогодних праздников", — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Основные категории, где прогнозируется рост цен:

  • Деликатесы: красная икра, морепродукты и другие премиальные продукты. К началу января цена на красную икру может вырасти до 15% из-за снижения объёмов вылова на Дальнем Востоке.
  • Алкоголь: шампанское, вина и крепкий алкоголь традиционно дорожают ближе к праздникам. Средний рост составляет 10%, а с января 2026 года возможна дополнительная индексация акцизов на 5%.
  • Шоколад и кондитерские изделия: дорожают ещё с ноября из-за импортных компонентов и колебаний валютных курсов. Особенно это касается шоколада с орехами и какао.
  • Фрукты и овощи: с окончанием сезона отечественного урожая цена растёт в среднем на 6-12%, а к декабрю добавляется логистическая наценка.

Не все продукты дорожают. Крупы, например рис, остаются стабильными, а гречка может даже подешеветь на 3-5%. Макаронные изделия также остаются доступными.

Основные факторы роста цен к праздникам — высокий спрос, рост стоимости сырья, топлива, материалов и увеличение расходов на оплату труда.

Планирование закупок: таблица и подсказки

Категория товаров Рекомендуемая дата покупки Прогноз роста цен Совет эксперта
Красная икра начало декабря +15% Купить заранее, зафиксировать цену
Морепродукты середина декабря +12-15% Хранить в морозильнике, избегать пиков
Алкоголь начало декабря +10-15% Закупить до индексации акцизов
Шоколад и конфеты ноябрь-середина декабря +15% Выбирать стабильные бренды, следить за акциями
Фрукты и овощи середина декабря +6-12% Покупать частями, ориентироваться на хранение
Крупы, макароны любая дата 0…-5% Можно оставить на конец декабря

Советы шаг за шагом

  1. Составьте список всех продуктов, которые планируете покупать к празднику.
  2. Отметьте, какие подорожают сильнее всего, и запланируйте их покупку заранее.
  3. Используйте таблицу для планирования дат покупки по категориям.
  4. Сочетайте ранние закупки с акциями, чтобы зафиксировать цену и сэкономить.
  5. Оставьте на конец закупок продукты с относительно стабильными ценами: крупы, макароны, сезонные овощи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать деликатесы и алкоголь в последнюю неделю перед праздником.
    Последствие: Рост цен до 15% и риск остаться без необходимых товаров.
    Альтернатива: Закупить заранее — в начале или середине декабря.
  • Ошибка: Игнорировать прогнозы по фруктам и овощам.
    Последствие: Переплата из-за сезонного подорожания и логистики.
    Альтернатива: Планировать покупку заранее или выбирать импортные аналоги с фиксированной ценой.
  • Ошибка: Полностью полагаться на скидки в последний момент.
    Последствие: Можно купить товар дороже или не найти нужный.
    Альтернатива: Комбинировать акции и ранние закупки для фиксации цены.

А что если возникнут проблемы с закупками

  • Продукты подорожают ещё сильнее.
    Задержка покупки приведёт к переплате до 15% на деликатесы и морепродукты.
  • Алкоголь подскочит из-за индексации акцизов.
    С января 2026 года возможен дополнительный рост стоимости на 5%.
  • Шоколад и конфеты будут дороже.
    Особенно импортные виды с орехами и какао.
  • Фрукты и овощи ограничены в наличии.
    Сезонные товары могут закончиться или стоить дороже из-за логистики.

FAQ

Какие продукты традиционно дорожают к Новому году?

Деликатесы, морепродукты, алкоголь, шоколад, фрукты и овощи.

Можно ли сэкономить на празднике?

Да, если закупать заранее, пользоваться акциями и выбирать стабильные по цене товары.

Какие продукты остаются относительно доступными?

Крупы, макароны и некоторые сезонные овощи.

3 интересных факта

  1. В декабре спрос на красную икру может вырасти на 25% по сравнению с ноябрем.
  2. Шоколад и конфеты начинают дорожать ещё с ноября из-за колебаний валютных курсов.
  3. Алкоголь дорожает не только из-за спроса, но и возможной индексации акцизов с января.

Исторический контекст

  1. В советские годы цены на новогодние продукты фиксировались государством, что ограничивало рост цен.
  2. В 2000-х годах рынок стал свободным, и сезонный рост цен к праздникам стал обычным явлением.
  3. Сегодня цены формируются под влиянием спроса, логистики и стоимости импортного сырья.

В преддверии Нового года ожидается рост цен на ряд продуктов, включая деликатесы, алкоголь, шоколад и кондитерские изделия, а также фрукты и овощи. Эксперты рекомендуют заранее покупать эти товары, чтобы избежать переплат в последний момент. В то же время, некоторые товары, такие как крупы и макароны, остаются стабильными в цене. Основными причинами повышения цен являются высокий спрос, рост стоимости сырья и логистики. Планируя покупки заранее, можно значительно сэкономить и подготовиться к праздникам без лишних расходов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
