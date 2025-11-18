Время считать рубли: как страна вошла в зону осторожных трат и дорогих кредитов

Жизнь в России снова подорожала, и это ощущают почти все. Люди стали внимательнее относиться к каждому рублю, откладывают крупные покупки и всё чаще стараются жить "по средствам". Экономия перестала быть временной мерой — она становится новой нормой.
В 2025 году траты россиян начали заметно сокращаться. Если в начале года расходы росли на 13-14%, то к июлю их рост замедлился вдвое. Особенно сильно это сказалось на непродовольственных товарах — технике, одежде, мебели. Люди выбирают между необходимым и желаемым, а многие просто откладывают обновления на потом.
Покупки продуктов тоже перестали расти прежними темпами. Год назад продовольственный сектор демонстрировал прирост до 8%, сейчас — около 2%. При этом почти 80% молодых россиян признаются, что стараются меньше тратить, а более половины — активно копят.
Россияне начали пересматривать приоритеты: кто-то отказывается от походов в рестораны, кто-то — от гаджетов последнего поколения. Многие стали следить за скидками и переходят на более дешёвые бренды.
Рост цен совпал с изменениями на рынке труда. Все чаще компании сокращают премии, убирают бонусы и переводят сотрудников на частичную занятость. Это снижает реальные доходы даже при внешнем росте зарплат.
"У нас есть высокодоходная часть общества: 20% населения принадлежат около 45% доходов всех россиян", — отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Формально средняя зарплата в России превышает 100 тысяч рублей, но медианная — то есть наиболее типичная — остаётся около 60-65 тысяч. При этом большинство трат — коммунальные услуги, продукты, транспорт — выросли быстрее, чем доходы.
Неудивительно, что 90% россиян признаются: денег до зарплаты не хватает. Каждый третий занимает у друзей или пользуется кредитной картой, чтобы "дотянуть" до следующего месяца.
Ситуация выглядит парадоксально. Ещё недавно потребительская активность считалась главным двигателем роста, а теперь её падение называют "оздоровлением экономики". По сути, россияне перестали тратить, и это помогает сдерживать перегрев рынка.
Рост спроса в 2024 году привёл к скачку цен, поэтому Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку. Кредиты резко подорожали, и теперь для многих семей ипотека, авто и крупные покупки стали недоступными.
Однако ужесточение денежной политики не принесло ощутимого снижения инфляции. Цены растут, кредиты дорогие, а доходы — почти на месте. Люди оказались в ситуации, когда каждый рубль нужно считать дважды.
Следующий год обещает стать испытанием для бизнеса и потребителей. Ряд решений правительства напрямую скажется на кошельках граждан. Главные факторы: повышение НДС, рост тарифов ЖКХ и сохранение высоких кредитных ставок.
"Основной эффект повышения НДС россияне заметят ещё до Нового года. По оценкам ЦБ, цены вырастут на 0,6-0,8%, а Минфин прогнозирует рост на 1%", — рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
Тарифы на коммунальные услуги увеличатся почти на 10%. Это автоматически поднимет себестоимость производства — от хлеба до стройматериалов. А вслед за коммуналкой подорожают товары и услуги.
Бизнесу будет сложнее удерживать цены, ведь и логистика, и сырьё, и кредиты остаются дорогими. А если рубль продолжит ослабевать, импортные товары — техника, автомобили, электроника — станут ещё менее доступными.
Жить в кредит, надеясь, что ситуация стабилизируется → Рост долговой нагрузки и потеря финансовой устойчивости → Отказаться от необязательных займов, особенно потребительских.
Хранить сбережения на счёте без процентов → Инфляция "съедает" накопления → Использовать депозиты или облигации с фиксированной доходностью.
Не учитывать рост коммунальных и налоговых платежей в бюджете → Неожиданный дефицит средств к середине месяца → Заранее корректировать личный финансовый план.
|Что происходит
|Плюсы
|Минусы
|Люди меньше тратят
|Снижается инфляция
|Замедляется рост бизнеса
|Растут сбережения
|Повышается финансовая дисциплина
|Падает потребительский спрос
|Повышаются ставки
|Меньше "плохих" кредитов
|Кредиты становятся недоступными
Если нынешняя экономическая стагнация сохранится, россияне могут изменить финансовое поведение надолго. Умение экономить станет привычкой, а рынок начнёт адаптироваться к новому формату — меньше потребления, больше разумных решений.
Многие семьи уже переходят на "минималистский" стиль жизни: меньше спонтанных покупок, больше внимания к качеству и долговечности вещей. Компании, в свою очередь, вынуждены конкурировать не скидками, а реальной ценностью продукта.
Планировать покупки заранее, следить за акциями, покупать сезонные товары в период распродаж.
Только при необходимости и с фиксированной ставкой — риски роста процентных ставок остаются.
В надёжных банках, частично — в валютах или инвестиционных инструментах с умеренным риском.
Правда: Умеренная инфляция может быть признаком адаптации рынка к новым условиям.
Правда: Рациональные траты помогают укрепить финансовую устойчивость.
Правда: Эффект зависит от того, как бизнес перераспределяет налоговую нагрузку.
Каждый пятый россиянин ведёт таблицу расходов в смартфоне или использует финансовые приложения.
Сегмент секонд-хенд вырос на 40% за год — многие выбирают экономию с осознанностью.
Более 60% россиян признались, что начали копить "на подушку безопасности" впервые за последние пять лет.
Экономическая осторожность россиян — не новое явление. Похожие периоды страна уже переживала в 1998, 2008 и 2014 годах. Каждый раз резкое изменение курсов валют, рост цен и снижение доходов заставляли население менять финансовые привычки.
После дефолта 1998 года люди начали активно покупать валюту и хранить наличные "на чёрный день". В 2008-м, во время мирового кризиса, сбережения перетекли в золото и недвижимость. А в 2014 году, после ослабления рубля, на первый план вышла стратегия разумного потребления и отказ от импорта.
Сегодняшняя ситуация имеет сходство с этими этапами — растущие цены, дорогие кредиты, падение доверия к экономике. Но в отличие от прошлых лет, россияне подошли к кризису с более высоким уровнем финансовой грамотности. Всё больше людей умеют распределять расходы, выбирать выгодные вклады и планировать бюджет.
Опыт прошлых десятилетий научил россиян главному: экономическая стабильность не вечна, но приспособиться к изменениям — возможно.
