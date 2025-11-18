Время считать рубли: как страна вошла в зону осторожных трат и дорогих кредитов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Экономика

Жизнь в России снова подорожала, и это ощущают почти все. Люди стали внимательнее относиться к каждому рублю, откладывают крупные покупки и всё чаще стараются жить "по средствам". Экономия перестала быть временной мерой — она становится новой нормой.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Покупки под контролем

В 2025 году траты россиян начали заметно сокращаться. Если в начале года расходы росли на 13-14%, то к июлю их рост замедлился вдвое. Особенно сильно это сказалось на непродовольственных товарах — технике, одежде, мебели. Люди выбирают между необходимым и желаемым, а многие просто откладывают обновления на потом.

Покупки продуктов тоже перестали расти прежними темпами. Год назад продовольственный сектор демонстрировал прирост до 8%, сейчас — около 2%. При этом почти 80% молодых россиян признаются, что стараются меньше тратить, а более половины — активно копят.

Россияне начали пересматривать приоритеты: кто-то отказывается от походов в рестораны, кто-то — от гаджетов последнего поколения. Многие стали следить за скидками и переходят на более дешёвые бренды.

Когда зарплата не спасает

Рост цен совпал с изменениями на рынке труда. Все чаще компании сокращают премии, убирают бонусы и переводят сотрудников на частичную занятость. Это снижает реальные доходы даже при внешнем росте зарплат.

"У нас есть высокодоходная часть общества: 20% населения принадлежат около 45% доходов всех россиян", — отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Формально средняя зарплата в России превышает 100 тысяч рублей, но медианная — то есть наиболее типичная — остаётся около 60-65 тысяч. При этом большинство трат — коммунальные услуги, продукты, транспорт — выросли быстрее, чем доходы.

Неудивительно, что 90% россиян признаются: денег до зарплаты не хватает. Каждый третий занимает у друзей или пользуется кредитной картой, чтобы "дотянуть" до следующего месяца.

Экономика в состоянии передышки

Ситуация выглядит парадоксально. Ещё недавно потребительская активность считалась главным двигателем роста, а теперь её падение называют "оздоровлением экономики". По сути, россияне перестали тратить, и это помогает сдерживать перегрев рынка.

Рост спроса в 2024 году привёл к скачку цен, поэтому Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку. Кредиты резко подорожали, и теперь для многих семей ипотека, авто и крупные покупки стали недоступными.

Однако ужесточение денежной политики не принесло ощутимого снижения инфляции. Цены растут, кредиты дорогие, а доходы — почти на месте. Люди оказались в ситуации, когда каждый рубль нужно считать дважды.

Что изменится в 2026 году

Следующий год обещает стать испытанием для бизнеса и потребителей. Ряд решений правительства напрямую скажется на кошельках граждан. Главные факторы: повышение НДС, рост тарифов ЖКХ и сохранение высоких кредитных ставок.

"Основной эффект повышения НДС россияне заметят ещё до Нового года. По оценкам ЦБ, цены вырастут на 0,6-0,8%, а Минфин прогнозирует рост на 1%", — рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Тарифы на коммунальные услуги увеличатся почти на 10%. Это автоматически поднимет себестоимость производства — от хлеба до стройматериалов. А вслед за коммуналкой подорожают товары и услуги.

Бизнесу будет сложнее удерживать цены, ведь и логистика, и сырьё, и кредиты остаются дорогими. А если рубль продолжит ослабевать, импортные товары — техника, автомобили, электроника — станут ещё менее доступными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Жить в кредит, надеясь, что ситуация стабилизируется → Рост долговой нагрузки и потеря финансовой устойчивости → Отказаться от необязательных займов, особенно потребительских.

  2. Хранить сбережения на счёте без процентов → Инфляция "съедает" накопления → Использовать депозиты или облигации с фиксированной доходностью.

  3. Не учитывать рост коммунальных и налоговых платежей в бюджете → Неожиданный дефицит средств к середине месяца → Заранее корректировать личный финансовый план.

Таблица: плюсы и минусы "осторожной экономики"

Что происходит Плюсы Минусы
Люди меньше тратят Снижается инфляция Замедляется рост бизнеса
Растут сбережения Повышается финансовая дисциплина Падает потребительский спрос
Повышаются ставки Меньше "плохих" кредитов Кредиты становятся недоступными

А что если кризис затянется

Если нынешняя экономическая стагнация сохранится, россияне могут изменить финансовое поведение надолго. Умение экономить станет привычкой, а рынок начнёт адаптироваться к новому формату — меньше потребления, больше разумных решений.

Многие семьи уже переходят на "минималистский" стиль жизни: меньше спонтанных покупок, больше внимания к качеству и долговечности вещей. Компании, в свою очередь, вынуждены конкурировать не скидками, а реальной ценностью продукта.

FAQ

Как подготовиться к росту цен?

Планировать покупки заранее, следить за акциями, покупать сезонные товары в период распродаж.

Стоит ли брать кредиты в 2026 году?

Только при необходимости и с фиксированной ставкой — риски роста процентных ставок остаются.

Где хранить сбережения?

В надёжных банках, частично — в валютах или инвестиционных инструментах с умеренным риском.

Мифы и правда о кризисе

Миф 1: Если цены растут, значит, экономика падает.

Правда: Умеренная инфляция может быть признаком адаптации рынка к новым условиям.

Миф 2: Экономия — это бедность.

Правда: Рациональные траты помогают укрепить финансовую устойчивость.

Миф 3: Повышение НДС всегда ведёт к обнищанию.

Правда: Эффект зависит от того, как бизнес перераспределяет налоговую нагрузку.

Интересные факты

  1. Каждый пятый россиянин ведёт таблицу расходов в смартфоне или использует финансовые приложения.

  2. Сегмент секонд-хенд вырос на 40% за год — многие выбирают экономию с осознанностью.

  3. Более 60% россиян признались, что начали копить "на подушку безопасности" впервые за последние пять лет.

Исторический контекст

Экономическая осторожность россиян — не новое явление. Похожие периоды страна уже переживала в 1998, 2008 и 2014 годах. Каждый раз резкое изменение курсов валют, рост цен и снижение доходов заставляли население менять финансовые привычки.

После дефолта 1998 года люди начали активно покупать валюту и хранить наличные "на чёрный день". В 2008-м, во время мирового кризиса, сбережения перетекли в золото и недвижимость. А в 2014 году, после ослабления рубля, на первый план вышла стратегия разумного потребления и отказ от импорта.

Сегодняшняя ситуация имеет сходство с этими этапами — растущие цены, дорогие кредиты, падение доверия к экономике. Но в отличие от прошлых лет, россияне подошли к кризису с более высоким уровнем финансовой грамотности. Всё больше людей умеют распределять расходы, выбирать выгодные вклады и планировать бюджет.

Опыт прошлых десятилетий научил россиян главному: экономическая стабильность не вечна, но приспособиться к изменениям — возможно.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
