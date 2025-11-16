Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макароны чаще прилипают из-за недостатка воды при варке — кулинары
Желтение листьев фикуса связано с режимом отопления — ботаники
Одна 15-минутная прогулка в день улучшила здоровье сердца — учёные
Блогер назвала три сериала о буллинге и давлении в Корее
Три ключевых правила, которые помогут вам снизить цену на ОСАГО
Особенности памяти поколения Z описала социолог Полосина
Средневековые улицы Праги сохранили исторический облик — туристические службы
Секреты выживания АКПП зимой: 5 критических ошибок, которые убивают коробку в мороз
Неизвестные птицы: в Австралии нашли крокодилов, падающих с деревьев

Долговая петля: как госдолг США задушит экономику

Госдолг США может взлететь до 55 триллионов долларов — инвестор Далио
1:29
Экономика

Основатель известного хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предсказывает значительное увеличение государственного долга США, который, по его мнению, может достичь 55 триллионов долларов. Причиной тому может стать принятый закон о государственных расходах. 

Набрюдение за ростом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набрюдение за ростом

Угроза экономического кризиса

Далио предупреждает о грядущем долговом и валютном кризисе, который будет предшествовать столь значительному росту задолженности. На текущий момент, согласно данным Министерства финансов США, государственный долг уже превысил отметку в 38 триллионов долларов.

Вероятность финансового коллапса

Эксперт высказывает опасения, что процентные выплаты по долгу в скором времени начнут оказывать угнетающее воздействие на прочие расходы, что может привести к параличу всей финансовой системы США.

Обесценивание валюты и отсутствие компромисса

Далио полагает, что правительство будет вынуждено прибегнуть к печати большего количества денег, что приведет к обесцениванию национальной валюты и снижению стоимости облигаций.

Он также выражает пессимизм относительно возможности достижения политического компромисса для совместного преодоления кризиса, указывая на радикализацию политической обстановки в стране. Далио не ожидает позитивных изменений до парламентских выборов 2026 года, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Правильный уход за кожей помогает вернуть здоровый и сияющий цвет лица
Красота и стиль
Правильный уход за кожей помогает вернуть здоровый и сияющий цвет лица
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Новости спорта
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Макароны чаще прилипают из-за недостатка воды при варке — кулинары
Желтение листьев фикуса связано с режимом отопления — ботаники
Одна 15-минутная прогулка в день улучшила здоровье сердца — учёные
Блогер назвала три сериала о буллинге и давлении в Корее
Три ключевых правила, которые помогут вам снизить цену на ОСАГО
Особенности памяти поколения Z описала социолог Полосина
Средневековые улицы Праги сохранили исторический облик — туристические службы
Госдолг США может взлететь до 55 триллионов долларов — инвестор Далио
Секреты выживания АКПП зимой: 5 критических ошибок, которые убивают коробку в мороз
Неизвестные птицы: в Австралии нашли крокодилов, падающих с деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.