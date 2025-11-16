Долговая петля: как госдолг США задушит экономику

Госдолг США может взлететь до 55 триллионов долларов — инвестор Далио

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель известного хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предсказывает значительное увеличение государственного долга США, который, по его мнению, может достичь 55 триллионов долларов. Причиной тому может стать принятый закон о государственных расходах.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Набрюдение за ростом

Угроза экономического кризиса

Далио предупреждает о грядущем долговом и валютном кризисе, который будет предшествовать столь значительному росту задолженности. На текущий момент, согласно данным Министерства финансов США, государственный долг уже превысил отметку в 38 триллионов долларов.

Вероятность финансового коллапса

Эксперт высказывает опасения, что процентные выплаты по долгу в скором времени начнут оказывать угнетающее воздействие на прочие расходы, что может привести к параличу всей финансовой системы США.

Обесценивание валюты и отсутствие компромисса

Далио полагает, что правительство будет вынуждено прибегнуть к печати большего количества денег, что приведет к обесцениванию национальной валюты и снижению стоимости облигаций.

Он также выражает пессимизм относительно возможности достижения политического компромисса для совместного преодоления кризиса, указывая на радикализацию политической обстановки в стране. Далио не ожидает позитивных изменений до парламентских выборов 2026 года, сообщает ТАСС.