Итальянская газета IL Fatto Quotidiano (IFQ) сообщает, что после введения ограничений против России стоимость продуктов в Италии увеличилась почти на четверть.
Цены на энергоресурсы подскочили на 76%. По сообщениям журналистов, правительство не собирается оказывать поддержку семьям с небольшим доходом.
Итальянский институт статистики ISTAT отмечает, что за последние четыре года продовольствие дорожало быстрее, чем увеличивался общий уровень инфляции. Автор статьи связывает этот процесс с украинским конфликтом и применением санкций к России.
В материале подчёркивается, что с октября 2021 по октябрь 2025 года цены на продукты выросли на 24,9%. Это превышает общий индекс потребительских цен на 17,3%, сообщает Газета.Ru.
Аналитики утверждают, что среднестатистический итальянец тратит на еду около 16,6% своей зарплаты каждый месяц. По данным журналистского расследования, семья с двумя детьми переплачивает в год около 250 евро, а пара с одним реб`нком — 219 евро. При этом уровень оплаты труда остаётся на уровне 2021 года.
