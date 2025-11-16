Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Итальянская газета IL Fatto Quotidiano (IFQ) сообщает, что после введения ограничений против России стоимость продуктов в Италии увеличилась почти на четверть.

Энергетический кризис и отсутствие помощи населению

Цены на энергоресурсы подскочили на 76%. По сообщениям журналистов, правительство не собирается оказывать поддержку семьям с небольшим доходом.

Рост цен обгоняет инфляцию

Итальянский институт статистики ISTAT отмечает, что за последние четыре года продовольствие дорожало быстрее, чем увеличивался общий уровень инфляции. Автор статьи связывает этот процесс с украинским конфликтом и применением санкций к России.

Конкретные цифры и влияние на семейный бюджет

В материале подчёркивается, что с октября 2021 по октябрь 2025 года цены на продукты выросли на 24,9%. Это превышает общий индекс потребительских цен на 17,3%, сообщает Газета.Ru.

Аналитики утверждают, что среднестатистический итальянец тратит на еду около 16,6% своей зарплаты каждый месяц. По данным журналистского расследования, семья с двумя детьми переплачивает в год около 250 евро, а пара с одним реб`нком — 219 евро. При этом уровень оплаты труда остаётся на уровне 2021 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
