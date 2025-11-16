Зловещая пятница для биткоина: падение цены шокировало рынок

Биткоин потерял 24% стоимости — The New York Post

Экономика

В пятницу биткоин упал в цене и впервые за более чем шесть месяцев торговался ниже 96 000 долларов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Паднение битоина

Это произошло на фоне отказа трейдеров от рискованных активов из-за угасания надежд на снижение процентной ставки в следующем месяце. Это уже третье падение подряд. С момента пика цен в октябре биткоин потерял почти 24 % своей стоимости.

Мнение экспертов

Артем Азизов, основатель B2 Ventures, отметил, что падение ниже важного уровня в 100 000 долларов подтвердило формирование нисходящего канала, начавшегося с массовых ликвидаций в середине октября. Он также добавил, что макроэкономическая ситуация остаётся неопределённой.

Будущее биткоина

Кен Махони, исполнительный директор Mahoney Asset Management, отметил, что существует вероятность того, что текущие колебания — лишь подготовка к значительному росту, но это еще нужно выяснить. Инвесторам рекомендуется быть осторожными и обращать внимание на критические уровни цен, пишет The New York Post.