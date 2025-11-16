Кадровый голод Ford: почему даже шестизначная зарплата не выход

Кадровый кризис в Ford достиг невиданных масштабов — гендиректор Фарли

Экономика

Компания Ford не смогла заполнить около 5000 вакансий механиков, даже несмотря на предложение зарплаты в размере 120 000 долларов (около 10 млн руб.) в год. Генеральный директор компании Джим Фарли обеспокоен острой нехваткой квалифицированных специалистов в США.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Зарплаты и требования к навыкам

Несмотря на то, что зарплата механиков Ford составляет почти в два раза больше средней американской заработной платы, компания все равно сталкивается с нехваткой специалистов. Фарли добавил, что для освоения необходимых навыков, например, снятие дизельного двигателя с грузовика Ford Super Duty, требуется около пяти лет.

Проблемы с образованием

Генеральный директор высказал недовольство по поводу отсутствия профессиональных училищ, которые могли бы готовить квалифицированные кадры. Он также упомянул о недавней инициативе Ford по финансированию стипендий для автотехников на сумму 4 миллиона долларов.

Фарли вспомнил о своём дедушке, который был 389-м сотрудником Ford и смог обеспечить свою семью благодаря своей профессии. Он отметил, что "мы не инвестируем в образование следующего поколения".

Масштабная нехватка кадров

Комментируя ситуацию, Рич Гэррити из Национальной ассоциации производителей согласился с Фарли, что нехватка работников и навыков является острой проблемой. По состоянию на август, по данным Бюро трудовой статистики, в производственной сфере было более 400 000 открытых вакансий, несмотря на уровень безработицы 4,3%.

По данным Национальной ассоциации автомобильных дилеров, ежегодно в автомобильной отрасли не хватает около 37 000 квалифицированных технических специалистов, что подчёркивает масштаб кризиса на рынке труда, сообщает The New York Post.