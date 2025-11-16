Французский дерзкий шаг? Havas готовится поглотить гиганта WPP

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Британскую рекламную империю WPP ждут перемены — The Times
1:47
Экономика

Французская рекламная группа Havas проявляет заинтересованность в приобретении своего ключевого конкурента — британского гиганта WPP.

Деловые люди работают
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловые люди работают

Рассматривается возможность приобретения как всей компании, так и отдельных её подразделений.

Финансовое положение WPP

Текущая рыночная стоимость WPP оценивается примерно в 3 миллиарда фунтов стерлингов (321 миллиард рублей). Это значительно ниже пикового значения, достигнутого в 2017 году, примерно в восемь раз. Предстоящее исключение из индекса FTSE 100, включающего 100 крупнейших компаний Великобритании, приведёт к убыткам для WPP из-за сокращения инвестиций со стороны фондов, ориентированных на этот индекс.

Предыдущие попытки поглощения и проблемы WPP

Ранее в этом году американская консалтинговая компания Accenture проявляла интерес к покупке WPP, но переговоры не увенчались успехом. Также в конце прошлого года частная инвестиционная компания Apollo рассматривала возможность приобретения, но отказалась от этой идеи. После пика в 2017 году, когда WPP стала крупнейшим в мире рекламным холдингом, акции компании начали падать.

Нынешний генеральный директор Синди Роуз, бывший руководитель Microsoft, назвала результаты компании "неприемлемыми", а WPP Media — "сбившейся с пути". Юридические фирмы в США готовят коллективный иск от инвесторов, утверждающих, что WPP ввела рынок в заблуждение относительно состояния своего бизнеса в начале 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на The Times.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
