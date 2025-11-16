Сладкая жизнь под угрозой: шоколад дорожает — что стало причиной резкого скачка цен

Производители предупреждают о росте цен на шоколад — Lebensmittel Zeitung

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В следующем году потребителям придётся снова раскошелиться за любимый шоколад. Несколько производителей уже объявили о повышении цен на 20 процентов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Какао

Эти данные предоставила Lebensmittel Zeitung на основании информации от осведомлённых источников.

Причины роста

Торговля ссылается на рост цен на какао и увеличение расходов на упаковку, заработную плату и энергию.

Крупные производители Ferrero, Lindt, Mondelez и Ritter уже "теряют объёмы в бизнесе" на немецком рынке в текущем году.

Рынок какао: колебания цен

Цены на какао росли два года подряд и достигли исторического максимума в 12 931 доллар за тонну в Нью-Йорке и 10 100 фунтов стерлингов за тонну в Лондоне в декабре 2024 года. В странах-производителях, таких как Кот-д'Ивуар и Гана, на урожай какао негативно сказались проливные дожди, которые спровоцировали болезни растений, за которыми последовали засушливые периоды.