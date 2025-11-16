Критический рубеж: власти Новосибирской области разработали план по урегулированию долгов за газ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Власти Новосибирска будут решать проблему долгов за газ
2:31
Экономика

В октябре прошлого года общий долг предприятий, обеспечивающих регион теплом, за потреблённый природный газ достиг отметки в 1,03 миллиарда рублей. В связи с этим правительство Новосибирской области приняло комплекс мер, направленных на урегулирование данной ситуации.

Газовая конофрка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Газовая конофрка

Рост задолженности: основные причины

Стоит отметить, что с начала текущего года задолженность теплоснабжающих организаций увеличилась на 637 миллионов рублей. Среди ключевых должников, по данным аналитической системы "Контур.Фокус", выделяются МУП "Энергия" (325 млн руб. по 22 искам), ООО "Сибирская тепло-энергетическая компания" (333 млн руб. по 19 искам), бердское МУП "Комбинат бытовых услуг" (368 млн руб. по 7 искам) и ООО "Лидер-Н" (153 млн руб. по 4 искам). Все иски поданы за последние 12 месяцев.

Ключевые направления плана

Утверждённый правительством план включает в себя три основных направления: полное погашение текущих платежей за природный газ, уменьшение просроченной задолженности до 204,1 млн рублей к началу 2026 года, и выделение дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

Единый оператор и меры поддержки

Власти уделят особое внимание созданию унифицированной структуры управления теплоснабжением в муниципальных районах в рамках пилотного проекта, координируемого районными администрациями. Предусмотрены и дополнительные меры поддержки для организаций, испытывающих финансовые трудности, в частности, для МУП "Коммунально-бытовое учреждение" города Бердска.

Контроль за реализацией

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области совместно с ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" будут осуществлять контроль над выполнением запланированных мероприятий.

По мнению Александра Фролова, начальника управления контроля расчётов с социальными потребителями ООО "Газпром межрегионгаз", принятые меры способны значительно повысить дисциплину платежей теплоснабжающих организаций и предотвратить дальнейший рост задолженности, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
