G20 превращает редкоземельные металлы в новое оружие роста: что ждёт развивающиеся страны

G20 утвердили поддержку разведки критических минералов на саммите G20

Лидеры стран "двадцатки" на саммите в Йоханнесбурге уделили особое внимание теме критически важных минералов — от редкоземельных металлов до сырья, необходимого для цифровой индустрии. По мнению участников встречи, именно этот сектор способен дать развивающимся государствам новый импульс, если они смогут не только поставлять сырьё, но и выстраивать собственные цепочки создания стоимости. Интерес к теме возник не случайно: мир стремительно наращивает производство электроники, электромобилей, аккумуляторов, а значит — потребность в новых источниках сырья будет расти.

Фото: Desingned by Freepik by wirestock Карьер добычи ресурсов

Почему критические минералы выходят на первый план

Сегодня мировые производства сталкиваются с растущим спросом на сырьё для высокотехнологичных отраслей. Многие развивающиеся страны обладают уникальными запасами металлов, без которых невозможно создавать чипы, батареи, оптические материалы и спутниковое оборудование. Однако, по оценке участников G20, потенциал этих стран раскрыт не полностью: нехватка инвестиций и технологий тормозит развитие целых регионов.

В документе подчёркивается, что богатство природными ресурсами должно стимулировать формирование полноценной промышленности, а не превращаться в очередной поток экспорта дешёвого сырья. Чтобы подчеркнуть этот подход, участники саммита включили в декларацию прямое заявление:

"Критически важные минералы должны стать катализатором создания добавленной стоимости и широкомасштабного развития, а не просто экспорта сырья. Для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста мы поддерживаем расширение разведки критически важных минералов, особенно в развивающихся странах", — сказано в документе.

Куда движется мировая цепочка поставок

По мере усиления конкуренции между технологическими компаниями страны стремятся обезопасить себя от рисков: геополитических, торговых и логистических. Сбои в поставках уже приводили к задержкам выпуска электроники, удорожанию аккумуляторов и перебоям в производстве электромобилей.

Участники "двадцатки" указали, что глобальная экономика нуждается в диверсификации поставщиков. Это позволит снизить зависимость от ограниченного числа стран и усилить устойчивость отрасли.

В декларации акцентируется необходимость защищённой и гибкой цепочки:

"Мы будем стремиться к тому, чтобы цепочка создания стоимости критически важных минералов могла бы противостоять сбоям, вызванным геополитической напряженностью, односторонними торговыми ограничениями, несовместимыми с правилами Всемирной торговой организации, а также пандемиями и стихийными бедствиями", — отмечается в документе.

"Рамочная программа G20" как ориентир

Чтобы координировать подходы, страны "двадцатки" договорились опираться на Рамочную программу G20 по критически важным минералам. Она должна помочь выстроить долгосрочную стратегию, в которой сырьё превращается в инструмент развития, а не в источник уязвимости.

FAQ

Что лучше для развивающейся страны — экспорт или переработка?

Переработка формирует устойчивую экономику и создаёт высокотехнологичные рабочие места.

Мифы и правда

Миф: переработка слишком сложна для развивающихся стран.

Правда: современные модульные установки позволяют запускать производство даже при ограниченных ресурсах.

Миф: выгоднее продавать только сырьё.

Правда: продукция с добавленной стоимостью приносит больший доход и укрепляет экономику.

3 интересных факта

На производство одного электромобиля требуется до 10 кг лития. Редкоземельные металлы используются более чем в 200 видах высокотехнологичной продукции. Спрос на кобальт за десять лет вырос почти в три раза.

Исторический контекст

Создание первых карт месторождений редкоземельных металлов в середине XX века. Рост интереса к аккумуляторным технологиям в начале 2010-х.