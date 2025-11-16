Недвижимость превращают в минное поле: запрет на отмену нотариальных сделок может перевернуть рынок

Ситуации, когда люди продают квартиры, а потом пытаются отменить сделку, в последние годы участились настолько, что стали проблемой государственного масштаба. Граждане заявляют, что действовали под давлением, не осознавали последствий или были введены в заблуждение мошенниками. Из-за этого добросовестные покупатели оказываются в крайне уязвимом положении: деньги отданы, квартира оплачена, а суды нередко возвращают собственность прежнему владельцу. В 2025 году подобные истории стали происходить настолько часто, что обсуждение правовых изменений стало неизбежным.
Сегодня суды нередко встают на сторону продавцов, которые после сделки заявляют, что действовали под влиянием телефонных аферистов или угроз. Покупатели фактически остаются и без денег, и без жилья, продолжая выплачивать ипотеку. Это вызывает очевидный дисбаланс: одна сторона оказывается защищённой, тогда как другая несёт колоссальные потери.
На недавнем круглом столе в Москве представители Росреестра, правоохранительных органов, банков и нотариального сообщества разбирали основные риски сделок и причины всплеска мошенничества. Участники пришли к выводу, что система нуждается в пересмотре подходов. Одним из предложений стало усиление роли нотариуса и введение принципа нерасторжимости нотариально удостоверенных сделок.
Сторонники реформы предлагают установить, что запись в ЕГРН, внесённая на основании нотариальной сделки, становится окончательной. Это означает, что её невозможно отменить по инициативе продавца. По аналогии с договором дарения, человек, передавший имущество, не сможет "передумать" и вернуть квартиру.
Нотариус уже сейчас проводит проверки, беседует с участниками сделки, анализирует документы и обязанности сторон. Он же фиксирует их волеизъявление. В его арсенале есть видеопротоколирование, позволяющее подтвердить, что сделка проходила в нормальных условиях и без давления. Кроме того, по желанию сторон на сделку могут пригласить врача-психиатра, который оценит состояние продавца.
При этом нотариус несёт имущественную ответственность за допущенные ошибки, а значит заинтересован в прозрачности всех процедур.
Запись, сделанная в момент подписания договора, должна стать ключевым доказательством в суде. Специалисты считают, что это позволит минимизировать попытки оспаривания сделки после её совершения. Возможность присутствия врача-психиатра создаёт дополнительный слой защиты и помогает выявить ситуации, когда человек действительно не понимает своих действий.
Если у нотариуса возникают сомнения, он имеет право отказать в проведении сделки. Более того, он обязан предупредить стороны о рисках и объяснить последствия подписываемых документов.
|Механизм
|Преимущества
|Недостатки
|Кому помогает
|Нерасторжимость нотариальной сделки
|Укрепляет стабильность
|Уменьшает право на оспаривание
|Покупателям
|Видеофиксация
|Повышает доказательную базу
|Спорная оценка при сделках по доверенности
|Обеим сторонам
|Участие врача
|Исключает недееспособность
|Усложняет процедуру
|Продавцам и госорганам
|Текущая модель
|Есть право оспаривания
|Часто злоупотребляется
|Продавцам
Это и есть ключевая сложность. Если отмена нотариальной сделки станет невозможной, пострадавшие граждане окажутся полностью лишены правового механизма защиты. В подобных ситуациях потребуется отдельная процедура признания человека недееспособным, что само по себе занимает месяцами. Такой подход может привести к перекосу в пользу покупателей и оставить продавцов без возможности отстоять свои права.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение стабильности рынка
|Потеря права на оспаривание
|Защита добросовестных покупателей
|Уязвимость продавцов
|Прозрачность сделок
|Возможность обходных мошеннических схем
|Ускорение регистрационных процедур
|Рост давления на участников сделки
Нет, даже видеопротоколирование не защитит при сделке по доверенности или скрытом давлении.
Да, но только для покупателей. Для продавцов она создаёт риски необратимых ошибок.
В большинстве случаев — да, особенно если продавец из группы риска или объект имеет сложную историю.
Страх потерять жильё - один из сильнейших стрессовых факторов. Обе стороны сделки переживают: покупатели — за вложенные деньги, продавцы — за безопасность и добровольность решения. Расширение инструментов защиты помогает снизить тревогу и делает рынок прозрачнее.
Идея запретить отмену нотариальных сделок может повысить защиту покупателей, но несёт серьёзные риски. Полная нерасторжимость нарушит правовой баланс, лишит продавцов законных способов защиты и откроет новые возможности для мошенников. Усиление роли нотариата важно, но требует аккуратного подхода, чтобы безопасность сделок не обернулась новыми угрозами.
