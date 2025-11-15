Минфин США оставил зарубежным активам Лукойла кислород до 2025 года: что скрывает продлённая лицензия

Минфин США продлил разрешение для зарубежных активов Лукойла до 2025 года

Министерство финансов США продлило срок действия лицензии, позволяющей проводить операции с зарубежными активами "Лукойла", до конца 2025 года. Решение стало продолжением обсуждений вокруг возможной продажи международных подразделений компании и вызвало новый виток интереса со стороны инвесторов. Одновременно в фокусе оказались болгарские структуры предприятия и проекты, где "Лукойл" взаимодействует с другими крупными игроками энергетического рынка.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Силуэт масляного насоса ночью

Основные изменения в лицензировании

Продление лицензии позволило сохранить юридические возможности для сделок и обслуживания уже существующих контрактов. Первоначально разрешение прекращало действие в ноябре 2024 года, однако американское ведомство решило продлить срок до 13 декабря 2025-го.

Контекст санкций и попытки продажи активов

С санкциями "Лукойл" столкнулся осенью: рестрикции охватили головную компанию и часть её подразделений. После этого руководство объявило о намерении продать международные активы. Аналитики прогнозировали крупный дисконт, отмечая, что сделки такого масштаба при высокой геополитической турбулентности неизбежно обесцениваются.

Потенциальным покупателем сначала выступил швейцарский трейдер Gunvor. Но для завершения сделки требовались согласования в нескольких странах и лицензия Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Когда ведомство опубликовало своё жёсткое сообщение в соцсети X, компания отозвала заявку.

"Соединенные Штаты никогда не одобрят сделку с "марионеткой Кремля"", — заявили в Минфине США.

Позднее об интересе к зарубежным активам сообщил фонд Carlyle, один из заметных игроков в сфере прямых инвестиций. Однако, по данным источников, рассматривать возможность сделки — не то же самое, что входить в неё: решение фонда может измениться в любой момент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал учитывать принципы международной торговли и недопустимость ограничений, идущих вразрез с общемировыми правилами.

"Все интересы компании с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А что если…

Если Gunvor всё-таки возобновит интерес? Такой сценарий маловероятен, но рынок энергетической торговли часто меняется. Более вероятно, что покупатель будет из числа крупных финансовых структур, работающих в формате управляемых инвестиционных стратегий. Продление лицензии расширяет временной коридор для поиска.

FAQ

Как выбрать международного трейдера?

Ориентироваться на репутацию, наличие лицензий и прозрачную структуру собственности.

Сколько стоят юридические проверки OFAC?

Стоимость зависит от сложности сделки и может варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Миф и правда

Миф: санкции полностью блокируют любые операции.

Правда: разрешённые транзакции возможны при наличии лицензий.

Интересные факты

Gunvor является одним из крупнейших независимых трейдеров нефти в мире. Карачаганак — одно из крупнейших газоконденсатных месторождений Евразии.