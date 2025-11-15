Дно близко: Германия бьёт антирекорд по банкротствам

В немецкой экономике продолжает нарастать кризис, и число банкротств компаний увеличилось в октябре. Федеральное статистическое управление зафиксировало на 6,5% больше банкротств по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Выше средних показателей

В августе, по окончательным данным, количество банкротств увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. Судебная статистика показала 1979 заявлений о банкротстве, с требованиями кредиторов на сумму около 5,4 миллиарда евро — это более чем вдвое превышает средние показатели.

Наибольшее число банкротств

На 10 000 компаний приходилось 5,7 случаев банкротств, наибольшее количество зарегистрировано в транспортной отрасли, строительстве и гостиничном бизнесе. Также число потребительских банкротств возросло на 8%, составив 6 132 дела.

По словам аналитика Волкера Трейера, в этом августе было зарегистрировано наибольшее количество банкротств за последние десять лет. Он призвал к срочным мерам реабилитации и уменьшению бюрократии.

Кредитные бюро ожидают, что в этом году число банкротств компаний превысит цифры 2024 года. В 2023 году уже зарегистрировано 21 812 дел, что является максимумом с 2015 года.

Проблемы для бизнеса

Среди основных проблем: высокая стоимость энергии, значительная бюрократия и снижение потребительского спроса. Также закончились временные меры, введенные во время пандемии для защиты от банкротств, пишет Rheinische Post.