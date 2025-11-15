30 млрд рублей в год: как пополнится бюджет за счёт владельцев карт

Налог на банковские карты принесёт в бюджет 30 млрд — Комитет ГД по бюджету

В субботу на заседании Комитета Госдумы по бюджету была рассмотрена и отклонена предложенная поправка к правительственному налоговому законопроекту.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-шопинг

Поправка, инициированная депутатом Станиславом Наумовым, касалась освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) операций и сервисов, связанных с банковскими картами.

Позиция правительства и голосование

В процессе обсуждения данного вопроса председатель комитета Андрей Макаров запросил официальное мнение правительства относительно данного предложения. На вопрос Макарова о позиции правительства по поводу освобождения от НДС услуг, осуществляемых через банковские карты, заместитель министра финансов Алексей Сазанов кратко ответил предложением отклонить поправку. После проведения голосования предложение депутата Наумова не получило поддержки и было отклонено, пишет "Интерфакс".

Отмена льгот по НДС: планы Минфина

За несколько дней до этого, в среду, 12 ноября, Министерство финансов подтвердило намерение отменить действующие льготы по НДС на обслуживание банковских карт начиная с 2026 года. Как пояснил журналистам Алексей Сазанов, по расчетам министерства, введение данной меры принесёт в бюджет дополнительно около 30 миллиардов рублей ежегодно.