Нефтяная драма в Сербии: зачем США требуют выхода российских акционеров из NIS

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что для отмены ограничений в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) американская сторона настаивает на полном выходе российских акционеров из состава владельцев компании.
Ранее она упоминала об ожидании ответа от Управления по контролю над иностранными активами США по запросу NIS о временной приостановке санкций (вступивших в силу 9 октября). Запрос был связан с переговорами касательно передачи контроля над компанией третьей стороне.
На брифинге в субботу глава минэнерго проинформировала, что в ответе на запрос юристов NIS к правительству США по вопросу изменения структуры управления в "Нефтяной индустрии Сербии" американская администрация впервые четко заявила о необходимости полной смены собственников — ухода российского капитала из NIS.
Стоит напомнить, что в конце октября Джедович-Ханданович сообщала, что запасов нефти у NIS хватит для работы НПЗ под американскими санкциями до 25 ноября. Государство также располагает запасами нефти и нефтепродуктов, достаточными для поддержания стабильности рынка.
