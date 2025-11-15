Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяная драма в Сербии: зачем США требуют выхода российских акционеров из NIS

США требуют выхода РФ из капитала NIS — министр горного дела и энергетики Сербии
1:22
Экономика

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что для отмены ограничений в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) американская сторона настаивает на полном выходе российских акционеров из состава владельцев компании.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Ожидании ответа от OFAC по запросу NIS

Ранее она упоминала об ожидании ответа от Управления по контролю над иностранными активами США по запросу NIS о временной приостановке санкций (вступивших в силу 9 октября). Запрос был связан с переговорами касательно передачи контроля над компанией третьей стороне.

Полная смена собственников

На брифинге в субботу глава минэнерго проинформировала, что в ответе на запрос юристов NIS к правительству США по вопросу изменения структуры управления в "Нефтяной индустрии Сербии" американская администрация впервые четко заявила о необходимости полной смены собственников — ухода российского капитала из NIS.

Стоит напомнить, что в конце октября Джедович-Ханданович сообщала, что запасов нефти у NIS хватит для работы НПЗ под американскими санкциями до 25 ноября. Государство также располагает запасами нефти и нефтепродуктов, достаточными для поддержания стабильности рынка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
