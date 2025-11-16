Вклад в будущее оказался вкладом в прошлое: старые сберкнижки получили вторую жизнь

Почти тридцать лет прошло со времени, когда миллионы советских граждан лишились своих сбережений. После распада СССР деньги, хранившиеся в Сбербанке и Госстрахе, обесценились, но обязательства государства по их возврату остались. Сегодня россияне всё ещё могут получить компенсацию — причём в немалых суммах.
Ведущий юрист Юрий Телегин из Европейской юридической службы напомнил, что граждане, оформившие вклады до 1991 года, вправе рассчитывать на возмещение.
"Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года", — пояснил ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
Это означает, что даже спустя десятилетия человек, сохранивший документы на вклад или зафиксированные данные о нём, может обратиться за выплатой. Программа компенсации действует и сегодня, а порядок её проведения прописан в постановлении правительства.
Компенсация зависит от даты рождения вкладчика и времени, когда был открыт счёт.
Гражданам, родившимся до 1945 года включительно, полагается тройная сумма от остатка вклада на 20 июня 1991 года.
Россияне, родившиеся с 1946 по 1991 год, могут рассчитывать на двукратное возмещение.
Также введены коэффициенты, которые учитывают суммы, уже выплаченные ранее. То есть если человек уже получал часть компенсации, размер оставшейся выплаты будет уменьшен пропорционально.
Право на компенсацию сохраняется и после смерти владельца счёта. Получить деньги могут наследники или лица, оплатившие похороны вкладчика.
Если сумма вклада на 1991 год составляла не менее 400 рублей, полагается компенсация в размере 6000 рублей. Для этого нужно представить банку документы, подтверждающие родство или факт оплаты ритуальных услуг.
|Категория граждан
|Условия вклада
|Размер компенсации
|Дополнительные права
|Родившиеся до 1945 года
|Вклад до 20.06.1991
|Трёхкратная сумма остатка
|Возможность получить компенсацию по Госстраху
|Родившиеся 1946-1991
|Вклад до 20.06.1991
|Двукратная сумма остатка
|Учитываются прошлые выплаты
|Наследники вкладчиков
|При сумме от 400 руб.
|6000 руб.
|По заявлению с подтверждением документов
Соберите документы: сберкнижку, страховой полис или архивную справку.
Обратитесь в любое отделение Сбербанка или филиал правопреемника.
Заполните заявление с указанием даты рождения, номера счёта и суммы остатка.
Дождитесь проверки данных — обычно процедура занимает до месяца.
Получите выплату на банковский счёт или наличными.
Если документов нет, можно подать запрос через архив или официальный сайт банка. Данные о советских вкладах хранятся в электронных регистрах и архивных фондах.
Потеряна сберкнижка → отказ в компенсации → запросите архивную выписку через Сбербанк.
Вкладчик умер, а наследники не знают о счёте → деньги могут зависнуть → проверяйте архивы по месту жительства.
Неверно заполнено заявление → задержка выплаты → уточняйте образец на сайте банка.
Многие советские граждане пользовались услугами Госстраха. Их страховые накопления тоже компенсируются, если договор был заключён до 1 января 1992 года. Размер выплат рассчитывается аналогично банковским вкладам, а получение возможно как для самих застрахованных, так и для их наследников.
|Плюсы
|Минусы
|Государство признаёт обязательства СССР
|Суммы не индексируются по инфляции
|Компенсации доступны даже наследникам
|Процедура может занять несколько месяцев
|Выплаты гарантированы федеральным бюджетом
|Не все данные сохранились в архивах
|Порядок получения не требует суда
|Коэффициенты уменьшают итоговую сумму
Можно ли подать заявление через интернет?
Нет, пока процедура проводится только лично в отделении Сбербанка.
Если вклад был оформлен на родственника, как вернуть деньги?
Понадобятся документы, подтверждающие родство, и свидетельство о смерти владельца.
Есть ли срок давности для обращения?
Нет, компенсацию можно запросить в любое время — программа действует бессрочно.
Миф: компенсации по советским вкладам давно завершены.
Правда: государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на продолжение выплат.
Миф: если вклад меньше 100 рублей, деньги не возвращают.
Правда: даже небольшие вклады подлежат компенсации, просто сумма будет меньше.
Миф: выплаты делают только пенсионерам.
Правда: получить деньги могут все граждане, родившиеся до 1991 года, и их наследники.
На начало 1991 года общий объём вкладов в Сбербанке СССР превышал 400 миллиардов рублей.
В 1998 году, после деноминации, ценность этих денег сократилась в тысячу раз.
В федеральном бюджете на 2026 год заложено примерно 1,662 млрд рублей на компенсации по советским вкладам.
Советская система сбережений рухнула вместе с экономикой страны. После распада СССР миллионы вкладчиков потеряли накопления, но государство взяло на себя обязательство компенсировать убытки. В начале 2000-х эти долги были официально признаны внутренним долгом России.
С тех пор выплаты проводятся ежегодно. На 2026 год в бюджете уже заложено 1,662 миллиарда рублей. Эти средства направят на возмещение вкладов по прежним договорам и поддержку граждан старшего поколения.
