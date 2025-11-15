Ускоряемся с выплатами или не торопимся: как процентная ставка определяет вашу стратегию погашения

С такой ставкой нужно ускорить выплаты по ипотеке — финансист Андрюшкин

Заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин подчеркивает, что идеальный период для погашения ипотечного кредита тесно связан с процентной ставкой, под которую он был получен.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ипотека

В беседе с MosTimes он рассказал о том, как условия кредитования и финансовое положение заёмщиков диктуют их приоритеты.

Высокая ставка — быстрое погашение

Андрюшкин отмечает, что тем, кто взял ипотеку под высокий процент, целесообразно как можно быстрее ее выплатить. Это позволит существенно сократить переплату и уменьшить конечную стоимость приобретенной недвижимости. В текущей ситуации с высокими ключевыми ставками, ускорение выплат особенно актуально.

Низкая ставка — гибкий подход

В отличие от этого, заёмщикам, получившим ипотеку по низким ставкам несколько лет назад, не стоит торопиться с погашением. В таких случаях, выгода от низкого процента может превышать потенциальный рост доходов.

Долгосрочные преимущества

Финансист пояснил, что фиксированный ипотечный платеж не меняется в течение всего срока кредитования. Таким образом, с ростом доходов, доля ипотечного платежа в бюджете снижается.

По мнению эксперта, для большинства заемщиков оптимальный срок выплаты ипотеки находится в диапазоне от десяти до пятнадцати лет.