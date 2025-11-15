За кулисами алмазной империи: что стоит за решением Анголы вернуть Алросу

Ангола ищет пути возобновления сотрудничества с Алросой — посол страны

Власти Анголы не исключают возможности возобновления сотрудничества с компанией "Алроса", принимая во внимание изменения в международной политической ситуации. Об этом заявил ангольский посол в России Аугушту да Силва Кунья.

Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 алмаз

Геополитическое давление и уход "Алросы"

Дипломат пояснил, что санкции, введённые в отношении "Алросы" и России, создавали препятствия для экспорта ангольских алмазов на мировой рынок.

Решение о прекращении деятельности "Алросы" в Анголе было обусловлено современной геополитической обстановкой и принималось под влиянием внешнего давления. Несмотря на это, Ангола и "Алроса" нашли компромисс, подчеркнул посол, назвав отношения между странами дружескими.

Перспективы возобновления партнёрства

Аугушту да Силва Кунья выразил уверенность в возможности пересмотра решения о выходе "Алросы" из проекта "Катока" в случае изменения геополитической ситуации, отметив, что компания является давним партнером Анголы.

В 2025 году "Алроса" продала свою 41-процентную долю в проекте "Катока" структуре суверенного фонда Омана, компании Taadeen Inc, сообщает РИА Новости.

Ангола является одним из ключевых игроков на африканском алмазном рынке: на ее территории расположен четвертый по величине алмазный рудник в мире. "Катока" производит более 75% алмазов в Анголе.

"Алроса" — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, лидер по добыче и запасам алмазов, ведущая деятельность в Якутии и Архангельской области. В 2023 году добыча составила 34,6 миллиона каратов.