Зелёный свет экспорту: российские удобрения бьют рекорды в ЕС

Российские удобрения покорили Европу за 9 месяцев — Евростат
Экономика

В период с января по сентябрь текущего года экспорт российских удобрений в страны Евросоюза достиг рекордного уровня за последние три квартала и составил 1,346 миллиарда евро, согласно данным Евростата. 

Гранулы суперфосфата в почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гранулы суперфосфата в почве

Положительная динамика экспорта

Второй год подряд наблюдается положительная динамика в поставках удобрений, при этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%.

Крупнейшие импортёры

Лидером по объёму закупок российских удобрений среди стран ЕС стала Польша, на долю которой пришлось 37% от общего объема импорта. За ней следуют Германия (10%), Румыния (9%), Испания (7%) и Франция (6%).

Сравнение с прошлым годом

В аналогичном периоде прошлого года Польша также лидировала по объему закупок, на нее приходилось 25% всех российских поставок в ЕС. Германия и Франция делили второе место (11%), а третью позицию занимали Италия, Румыния, Бельгия и Испания (8%). В пятёрку лидеров также входили Словения (7%) и Нидерланды (5%), сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

