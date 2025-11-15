Россия без иллюзий: Минфин объявил о новой экономической стратегии

В России необходимо выстраивать работу, не ориентируясь на благоприятную или неблагоприятную экономическую конъюнктуру.
Глава Минфина Антон Силуанов акцентировал внимание на необходимости постоянной адаптации к текущим вызовам. Как отметил министр, не стоит надеяться на периоды экономического подъёма или спада. Важно всегда быть готовым к реализации поставленных целей.
Силуанов также сообщил, что его министерство в тесном взаимодействии с Центробанком проводят соответствующую политику. И бюджетная, и монетарная политика, по словам Силуанова, направлены на это. Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает выполнять все свои обязательства и находит дополнительные ресурсы, уточнил министр в интервью Life.
