Россия без иллюзий: Минфин объявил о новой экономической стратегии

Силуанов озвучил стратегию Минфина в условиях неопределённости

В России необходимо выстраивать работу, не ориентируясь на благоприятную или неблагоприятную экономическую конъюнктуру.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антон Силуанов

Адаптация к текущим вызовам

Глава Минфина Антон Силуанов акцентировал внимание на необходимости постоянной адаптации к текущим вызовам. Как отметил министр, не стоит надеяться на периоды экономического подъёма или спада. Важно всегда быть готовым к реализации поставленных целей.

Курс министерства

Силуанов также сообщил, что его министерство в тесном взаимодействии с Центробанком проводят соответствующую политику. И бюджетная, и монетарная политика, по словам Силуанова, направлены на это. Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает выполнять все свои обязательства и находит дополнительные ресурсы, уточнил министр в интервью Life.