Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смородина даёт саженцы из осенних черенков в одной лунке
Вторичный рынок электрокаров потерял ликвидность в 2025
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Кабаны используют жёлуди как основной источник энергии осенью
Анфиса Чехова устаёт постоянно быть со Златопольским
Почему йогурт бесполезен утром натощак — объяснили гастроэнтерологи
Кукуруза с молоком и сахаром становится мягкой и вкусной по данным кулинаров
Какие продукты усиливают боль в горле и чем их заменить — объясняют врачи
Чистка радиаторов феном улучшает эффективность отопления

Россия без иллюзий: Минфин объявил о новой экономической стратегии

Силуанов озвучил стратегию Минфина в условиях неопределённости
0:53
Экономика

В России необходимо выстраивать работу, не ориентируясь на благоприятную или неблагоприятную экономическую конъюнктуру.

Антон Силуанов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антон Силуанов

Адаптация к текущим вызовам

Глава Минфина Антон Силуанов акцентировал внимание на необходимости постоянной адаптации к текущим вызовам. Как отметил министр, не стоит надеяться на периоды экономического подъёма или спада. Важно всегда быть готовым к реализации поставленных целей.

 Курс министерства

Силуанов также сообщил, что его министерство в тесном взаимодействии с Центробанком проводят соответствующую политику. И бюджетная, и монетарная политика, по словам Силуанова, направлены на это. Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает выполнять все свои обязательства и находит дополнительные ресурсы, уточнил министр в интервью Life.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Последние материалы
Риск административного дела за вывоз кораллов пояснили таможенники
Тренировки Power Ball укрепляют мышцы кора по данным спортивных тренеров
Юлия Высоцкая влюбилась в актёрский талант Юры Борисова
Косметические повреждения не влияют на безопасность авто
Мини-коровы дают до 3000 л молока за лактацию — фермеры
Эти профессии принесли самый большой доход в августе — данные ЕМИСС
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.