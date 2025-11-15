Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
Маска из авокадо и масла восстанавливает кожу рук зимой
Коллапс атлантического течения грозит суровыми зимами — климатолог Стефан Рамсторф
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Груша восстанавливает ствол после сильного перелома
Синтетика сохраняет ресурс до 20 тысяч километров

Золотой август для россиян: где зарплаты выросли сказочно

Эти профессии принесли самый большой доход в августе — данные ЕМИСС
Экономика

Согласно анализу данных ЕМИСС, в августе наиболее значительный подъём средних зарплат в России наблюдался у профессионалов, работающих в сфере выпуска программных продуктов и производства термического угля. Рост превысил двукратный показатель в годовом исчислении.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Пятёрка лидеров по темпам роста дохода

Наиболее ощутимый скачок оплаты труда в августе был отмечен у работников, занятых в издании софта — их доходы увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Несколько скромнее, но также весьма внушительно, возросли доходы в секторе производства термоуглей — в 2,1 раза.

Заработные платы в областях удаления отходов и изготовления пестицидов за год выросли в 1,4 раза, а у персонала морского пассажирского транспорта — на треть. Замыкает пятёрку лидеров по темпам роста доходов сфера копирования информации на носители — 30%.

Кто ещё вошёл в топ-10

В десятку отраслей с наиболее динамичным ростом зарплат также вошли бармены, сотрудники казино и букмекерских контор, персонал ресторанов и служб доставки еды, работники внутренних водных пассажирских перевозок, а также специалисты, занимающиеся разработкой строительной документации. У всех этих категорий работников средний доход за год увеличился приблизительно на четверть.

Важно отметить, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до уплаты налогов и включает в себя премиальные выплаты. При этом учитываются доходы всех сотрудников, включая тех, у кого заработная плата особенно высока. В конце лета средняя ежемесячная зарплата в России достигла 92,9 тысячи рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 82,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Последние материалы
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
Маска из авокадо и масла восстанавливает кожу рук зимой
Коллапс атлантического течения грозит суровыми зимами — климатолог Стефан Рамсторф
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Груша восстанавливает ствол после сильного перелома
Синтетика сохраняет ресурс до 20 тысяч километров
Четыре тысячи шагов снизили риск смерти у пожилых женщин — Гарвард
Вика Цыганова признала разрыв связи с семьёй Круга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.