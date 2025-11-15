Золотой август для россиян: где зарплаты выросли сказочно

Эти профессии принесли самый большой доход в августе — данные ЕМИСС

Согласно анализу данных ЕМИСС, в августе наиболее значительный подъём средних зарплат в России наблюдался у профессионалов, работающих в сфере выпуска программных продуктов и производства термического угля. Рост превысил двукратный показатель в годовом исчислении.

Пятёрка лидеров по темпам роста дохода

Наиболее ощутимый скачок оплаты труда в августе был отмечен у работников, занятых в издании софта — их доходы увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Несколько скромнее, но также весьма внушительно, возросли доходы в секторе производства термоуглей — в 2,1 раза.

Заработные платы в областях удаления отходов и изготовления пестицидов за год выросли в 1,4 раза, а у персонала морского пассажирского транспорта — на треть. Замыкает пятёрку лидеров по темпам роста доходов сфера копирования информации на носители — 30%.

Кто ещё вошёл в топ-10

В десятку отраслей с наиболее динамичным ростом зарплат также вошли бармены, сотрудники казино и букмекерских контор, персонал ресторанов и служб доставки еды, работники внутренних водных пассажирских перевозок, а также специалисты, занимающиеся разработкой строительной документации. У всех этих категорий работников средний доход за год увеличился приблизительно на четверть.

Важно отметить, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до уплаты налогов и включает в себя премиальные выплаты. При этом учитываются доходы всех сотрудников, включая тех, у кого заработная плата особенно высока. В конце лета средняя ежемесячная зарплата в России достигла 92,9 тысячи рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 82,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.