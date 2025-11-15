Вклады СССР: государство возвращает долги? Кто получит компенсацию и как её оформить

Россия осуществляет компенсационные выплаты по вкладам, сделанным гражданами до распада СССР.
Юрист ЕЮС Юрий Телегин разъяснил, кто имеет право на получение этих средств и в каком объёме.
Речь идёт о вкладах, размещенных в Сбербанке РСФСР и его подразделениях до 20 июня 1991 года, а также о взносах в государственные страховые компании до 1 января 1992 года.
Размер компенсации определяется годом рождения вкладчика:
Важно учитывать, что при расчете компенсации применяются коэффициенты, учитывающие ранее произведенные выплаты, пишет "Прайм".
Наследники вкладчика или лица, оплатившие его похороны, могут рассчитывать на отдельную компенсацию в размере 6 тысяч рублей, если остаток на счете умершего превышал 400 рублей.
