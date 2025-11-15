Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вклады СССР: государство возвращает долги? Кто получит компенсацию и как её оформить

Старые счета до распада СССР превращаются в выплаты — юрист Телегин
1:30
Экономика

Россия осуществляет компенсационные выплаты по вкладам, сделанным гражданами до распада СССР.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Юрист ЕЮС Юрий Телегин разъяснил, кто имеет право на получение этих средств и в каком объёме.

Какие вклады подлежат компенсации

Речь идёт о вкладах, размещенных в Сбербанке РСФСР и его подразделениях до 20 июня 1991 года, а также о взносах в государственные страховые компании до 1 января 1992 года.

Размер выплат

Размер компенсации определяется годом рождения вкладчика:

  • рождённые до 1945 года включительно получат выплату, в три раза превышающую остаток на счете в Сбербанке на 20 июня 1991 года или сумму страхового вклада на 1 января 1992 года;
  • граждане, родившиеся в период с 1946 по 1991 год, получат компенсацию в двукратном размере.

Важно учитывать, что при расчете компенсации применяются коэффициенты, учитывающие ранее произведенные выплаты, пишет "Прайм".

Компенсация на погребение

Наследники вкладчика или лица, оплатившие его похороны, могут рассчитывать на отдельную компенсацию в размере 6 тысяч рублей, если остаток на счете умершего превышал 400 рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
